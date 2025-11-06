Олег Блохин рассказал, как его воинское звание помешало трансферу в Европу. Во время перехода из киевского Динамо в австрийский Форвертс нападающего киевлян не отпускали на границе, передает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

Как Блохина не отпускали за границу?

Бывший футболист рассказал о своем воинском звании. Оказалось, что Блохин является офицером запаса.

Когда майора получил, тогда и одевал – лет 35 назад. Потом, когда переходил из Динамо в австрийский Форвертс, намучился с этим офицерским званием. Мне долго не давали "добро" на отъезд. Говорили, как может советский офицер уехать на заработки в Западную Европу. Еле-еле отправили в запас,

– сказал Блохин.

Также в этом интервью Олег Владимирович рассказал, как его наказывали в СССР за матчи без голов.

Недавно Блохин в интервью ютуб-каналу Игоря Игорева ютуб-канала Игоря Цыганыка рассказал, как переход в Динамо спас ему жизнь. В то же время легенда футбола признался, что не жалеет, что в свое время возглавил столичный гранд.

"Тогда я остался жив. Тогда меня прихватил инсульт. Если бы я сел в самолет, то бы... Мы должны были лететь в Днепр. Все говорят: "Вот он бросил сборную". Какой смысл мне бросать сборную, если мы сыграли 1:1 с Англией. Потом матчи против Черногории и Молдовы. Я знал, что мы возьмем здесь еще шесть очков. Это была моя мечта, мечта моих родителей – тренировать киевское Динамо. Я киевлянин, с 11 лет в Динамо. Как от такого предложения можно отказываться? Возможно, потом и не позовут", – рассказывал коуч.

