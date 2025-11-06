Олег Блохин рассказал, как его воинское звание помешало трансферу в Европу. Во время перехода из киевского Динамо в австрийский Форвертс нападающего киевлян не отпускали на границе, передает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.
Как Блохина не отпускали за границу?
Бывший футболист рассказал о своем воинском звании. Оказалось, что Блохин является офицером запаса.
Когда майора получил, тогда и одевал – лет 35 назад. Потом, когда переходил из Динамо в австрийский Форвертс, намучился с этим офицерским званием. Мне долго не давали "добро" на отъезд. Говорили, как может советский офицер уехать на заработки в Западную Европу. Еле-еле отправили в запас,
– сказал Блохин.
Также в этом интервью Олег Владимирович рассказал, как его наказывали в СССР за матчи без голов.
Недавно Блохин в интервью ютуб-каналу Игоря Игорева ютуб-канала Игоря Цыганыка рассказал, как переход в Динамо спас ему жизнь. В то же время легенда футбола признался, что не жалеет, что в свое время возглавил столичный гранд.
"Тогда я остался жив. Тогда меня прихватил инсульт. Если бы я сел в самолет, то бы... Мы должны были лететь в Днепр. Все говорят: "Вот он бросил сборную". Какой смысл мне бросать сборную, если мы сыграли 1:1 с Англией. Потом матчи против Черногории и Молдовы. Я знал, что мы возьмем здесь еще шесть очков. Это была моя мечта, мечта моих родителей – тренировать киевское Динамо. Я киевлянин, с 11 лет в Динамо. Как от такого предложения можно отказываться? Возможно, потом и не позовут", – рассказывал коуч.
Главное об Олеге Блохине в роли футболиста
До 1988-го года Блохин играл за киевское Динамо. После чего перебрался в австрийский Форвертс, куда у него были проблемы с выездом.
Однако австрийский период в карьере Блохина не был длительным. Уже летом 1989-го украинский нападающий подписал контракт с кипрским Арисом Лимасол. Именно этот клуб стал последним в футбольной карьере "Золотого мяча-1975".
В 1990-м Блохин повесил бутсы на гвоздь.
За свою карьеру провел 578 матчей за Динамо Киев (265 голов и 106 ассистов). В Австрии отыграл 44 поединка – 10 мячей (данные Transfermarkt).