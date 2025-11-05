Блохин остался большой след как в истории советского футбола, так и во времена независимости Украины. 24 Канал рассказывает о 10 интересных фактах из карьеры и жизни Олега Владимировича.

1. Лучший бомбардир и звезда Динамо

Почти всю карьеру нападающий провел в родном Динамо, отдав ему 20 лет на профессиональном уровне. В 578 матчах Блохин оформил 265 голов, что позволяет ему быть лучшим голеадором клуба в истории.

Кроме того, по количеству проведенных игр за Динамо Олег Владимирович уступает лишь Александру Шовковскому. Нападающий помог "бело-синим" завоевать немало трофеев в СССР, а именно 8 чемпионств и пять Кубков страны.

2. Зажигал в Европе и издевался над Баварией

Больше всего же Блохин запомнился на евроарене. В международных турнирах нападающий оформил аж 25 голов, а также напрямую присоединился к завоеванию всех евротрофеев киевлян.

Особенно для Олега Владимировича удался 1975 год, когда он был лидером атак Динамо. Его гол в финале Кубка обладателей Кубков помог "бело-синим" разгромить Ференцварош и получить первый евротрофей.

А через полгода Блохин стал звездой Суперкубка УЕФА, поставив на колени Баварию. 1:0 и 2:0 – и все голы на счету Олега Владимировича. Вишенкой на торте стал гол в ворота Атлетико в победном финале Кубка Кубков-1986.

3. Первый украинец с Золотым мячом

По итогам того же 1975-го Блохин получил и индивидуальное признание. Нападающий стал победителем в голосовании за Золотой Мяч, опередив таких легенд как Франц Бекенбауэр, Йохан Кройф, Зепп Майер и Пауль Брайтнер.

Более того, Блохин опередил Бекенбауэра почти втрое (122 голоса против 42-х). Таким образом Олег Владимирович стал первым украинцем, который получил главную индивидуальную награду в футболе.



Олег Блохин стал первым украинцем с Золотым мячом / фото 24 Канала

4. Легенда сборной СССР

Не сбавлял обороты Блохин и в составе сборной Союза. За нее нападающий играл с 1972 по 1988 годы и в то время команда состояла зачастую именно из украинцев.

Олег Владимирович оформил 42 гола за советскую сборную, навеки оставшись лучшим ее бомбардиром. Уже в первый свой год в команде игрок забил шесть голов на Олимпиаде. Также на его счету голы Новой Зеландии и Канаде на турнирах 1982 и 1986 годов.

5. Карьера в Греции

В 1989 году Блохин решил поехать заграницу завершать карьеру. Форвард поиграл за австрийский Форвертс и кипрский Арис. А начинать тренерскую карьеру украинец решил в Греции.

Там специалист стал быстро своим и задержался аж на 12 лет. Несмотря на отсутствие серьезных трофеев, Блохин немало поработал в Олимпиакосе, АЕКе, Ионикосе и ПАОКе.

6. Успех со сборной Украины

Вернулся Блохин в украинское инфополе довольно громко и ярко. После провала сборной в квалификации на Евро-2004 ФФУ уволила Леонида Буряка и пригласила возглавить команду именно Блохина.

Скепсиса было немало, ведь сам тренер давно не работал в Украине и не имел больших достижений в Греции. Однако Олег Владимирович удивил сразу, пообещав на пресс-конференции вывести "сине-желтых" на чемпионат мира-2006 с первого места.



Олег Блохин – лучший тренер в истории сборной Украины / фото Getty Images

Сделать это было непросто, ведь в нашей группе были крепкие Дания, Турция, Албания, а также действующие на тот момент чемпионы Европы греки. Однако Блохин на деле доказал, что способен на это.

Команда досрочно выиграла группу и впервые в своей истории поехала на Мундиаль. Более того, на самом турнире Блохину удалось вывести Украину в восьмерку лучших команд.

После разгромного поражения от Испании наша команда уничтожила Саудовскую Аравию, обыграла Тунис и в напряженной серии пенальти прошла Швейцарию. Тот четвертьфинал в Германии так до сих пор и остается единственным чемпионатом мира для сборной Украины.

7. Возвращение на Евро-2012

К сожалению, отбор на Евро-2008 не задался и Блохин оставил сборную и уехал тренировать ФК Москва. Но об Олеге Владимировиче вспомнили в кризисный момент в 2011-м.

Тогда наша команда оставалась без тренера за год до домашнего чемпионата Европы. И ФФУ снова доверила главную команду страны Блохину. Однако на этот раз сказки не получилось, хоть и были положительные моменты.

Украина впервые сыграла на Евро и одержала волевую победу в дебютном матче турнира против Швеции (2:1). Однако испытания Францией и Англией команда не прошла. Хоть и не без помощи венгерского судьи Виктора Кашшаи.

8. Провал в Динамо

А осенью 2012-го Олег Владимирович шокировал украинское сообщество, когда по собственному желанию покинул сборную. Причем причина не в состоянии здоровья, а в предложении от другого клуба.

А ведь этим клубом было Динамо! Команда его жизни, которую он мечтал тренировать долгое время. Поэтому в 2012-м Олег Владимирович реализовал свою мечту. Однако она обернулась пшиком.



Олег Блохин провалился во главе родного клуба / фото ФК Динамо

Под тренера провели затратную трансферную политику. Мбокани, Велозу, Ленс, Тремулинас, Беланда, Раффаэль... О таких новичках каждый из преемников Блохина мог только мечтать.

А на поле команда не впечатляла и даже умудрилась занять четвертое место в УПЛ сезона 2012-2013. Даже это ему простили, но после неудачной следующей кампании тренера таки попросили на выход.

9. Скандалы с журналистами

Период работы в Динамо запомнился немалыми скандальными историями с журналистами. Олег Владимирович всегда резко отвечал на неудобные вопросы, а иногда переходил на крик и агрессию.

Те же в ответ отправляли коуча постоянно в отставку, что его дополнительно раздражало. Еще во время работы со сборной на Евро-2012 у Блохина возник конфликт с репортером, который публично раскритиковал команду после поражения от англичан.

10. Семейная жизнь

Олег Владимирович родился в спортивной семье. Его отец Владимир был мастером спорта по легкой атлетике, а мать Екатерина – известной спринтеркой.

Сам футболист также создал спортивную семью, женившись на известной гимнастке Ирине Дерюгиной. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира.

У пары родилась дочь Ирина, которая также проявила себя в гимнастике и запомнилась в роли телеведущей во время Евро-2012. Но в конце 90-х Блохин разошелся с Дерюгиной.



У Олега Блохина было две жены / Коллаж 24 Канала

А в начале 00-х стало известно о новых отношениях Блохина. Уже более 20-ти лет легенда Динамо живет с женщиной по имени Анжела, которая не ведет публичную жизнь.

В 2000 году Анжела родила дочь Анну от Блохина, а в 2002-м – еще одну дочь Екатерину. Обе девушки увлекаются теннисом, что поощряется их родителями. Впрочем о профессиональной карьере в этом виде спорта речи не идет.