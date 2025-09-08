Олег Блохин имел бешеную популярность во время активной игровой и тренерской карьеры. 24 Канал подготовил материал, чем сейчас занимается легенда мирового футбола.

Где живет во время войны Блохин?

Начало полномасштабного вторжения Олег Владимирович встретил в родном Киеве. Он не сбежал из Украины в трудные времена, как некоторые звездные спортсмены и знаменитости.

Блохин решительно осудил агрессию России. В первые дни войны он опубликовал пост в своем инстаграме с призывом к России и Беларуси остановить войну.

"Я, Олег Блохин, призываю всех, от кого это зависит, прежде всего военное командование России и Беларуси, немедленно прекратить обстрел городов Украины и отозвать свои войска. Вы воюете не только с воинами Украины, но и с мирным населением. Это недопустимо. Это преступление.

В Украине разбомблены города и села. Я – коренной киевлянин, мой родной город не видел такой агрессии со времен Второй мировой войны. Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, другие города и села разрушены", – написал Блохин.

Впоследствии Олег Владимиром рассказал в интервью Футбол NEWS, что никуда не собирался уезжать из страны, где родился. Он в очередной раз подчеркнул, что "России для него больше не существует".

Олег Блохин остался верен Украине / фото из инстаграма звезды

Чем занимается Блохин?

Олег Блохин фактически завершил тренерскую карьеру еще в 2014 году, когда президент Динамо Игорь Суркис уволил его из-за неудовлетворительных результатов. Еще во время тренерства в Динамо у легенды футбола появились проблемы со здоровьем. В 2012 году Блохина госпитализировали с гипертоническим кризом. Медики удалили тромб, который перекрывал сонную артерию, и отправили Блохина на больничный. После операции Блохин вернулся к работе, но не смог достичь успеха с родным Динамо.

Обладатель "Золотого мяча" рассчитывал продолжить тренерскую карьеру, но не дождался интересного предложения.

В 2015 году тогдашний президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пригласил Олега Блохина на должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола, а также в Комитет национальных сборных команд УАФ.

В 2021 году Олег Блохин из рук президента Украины получил награду "Национальная легенда Украины". А в 2023 году тогдашний президент УАФ Андрей Павелко наградил выдающегося футболиста и тренера орденом "Легенда украинского футбола".

Владимир Зеленский наградил Олега Блохина знаком отличия / фото УАФ

После смены власти в Доме футбола, новый президент УАФ Андрей Шевченко не стал продолжать сотрудничество с Олегом Блохиным, переформатировав руководящий состав ассоциации.

Сейчас Олег Блохин не занимает ни одной должности. Он уделяет большую часть времени семейным делам и собственному здоровью. В конце мая 2025 года Блохин вместе с Андреем Шевченко и Игорем Белановым во Львове презентовали три "Золотых мяча".

Что известно о скандале в семье Блохина?

В первом браке с Ириной Дерюгиной Олег Блохин прожил 21 год. У звездной пары в 1983 году родилась дочь Ирина, которая сейчас помогает маме в работе со сборной Украины по художественной гимнастике.

Вторая жена по имени Анжела младше легенды футбола на 16 лет. В 2001 году у них родилась дочь Анна, а в следующем году вторая дочь – Екатерина. Сейчас девушки уже взрослые. Интересно, что Ирина Блохина поддерживала хорошие отношения с младшими сестрами.

Олег Блохин со второй женой Анжелой / фото из инстаграма легенды

Недавно в СМИ появилась информация о скандале в семье Блохина. Предметом спора между первой и второй женами стала квартира 72-летнего обладателя "Золотого мяча". Ирина Дерюгина и Анжела не могут поделить недвижимость. По данным футбольного блогера Игоря Бурбаса, дело может дойти даже до суда.

Спортивные достижения Блохина

Во время футбольной карьеры Олег Блохин завоевал 19 трофеев, в том числе дважды выигрывал Кубок Кубков (1975, 1986) и Суперкубок УЕФА (1975).

В 1975 году Олег Блохин первым из украинцев стал обладателем "Золотого мяча".

Во главе сборной Украины Блохин впервые в истории вывел "сине-желтых" на чемпионат мира. На Мундиале-2006 украинцы попали в восьмерку лучших, остановившись на стадии четвертьфинала.

Олег Блохин до сих пор остается лучшим бомбардиром киевского Динамо (266 голов) и еще обладает не одним десятком рекордов.

Олег Блохин с "Золотым мячом" / фото ФК Динамо