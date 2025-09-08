Олег Блохін мав шалену популярність під час активної ігрової та тренерської кар'єри. 24 Канал підготував матеріал, чим зараз займається легенда світового футболу.

Де живе під час війни Блохін?

Початок повномасштабного вторгнення Олег Володимирович зустрів у рідному Києві. Він не втік з України у важкі часи, як деякі зіркові спортсмени та знаменитості.

Блохін рішуче засудив агресію Росії. У перші дні війни він опублікував пост у своєму інстаграмі із закликом до Росії та Білорусі зупинити війну.

"Я, Олег Блохін, закликаю всіх, від кого це залежить, насамперед військове командування Росії та Білорусі, негайно припинити обстріл міст України та відкликати свої війська. Ви воюєте не лише з воїнами України, а й із мирним населенням. Це недопустимо. Це злочин.

В Україні розбомблені міста та села. Я – корінний киянин, моє рідне місто не бачило такої агресії з часів Другої світової війни. Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, інші міста та села зруйновані", – написав Блохін.

Згодом Олег Володимиром розповів в інтерв'ю Футбол NEWS, що нікуди не збирався їхати з країни, де народився. Він вкотре наголосив, що "Росії для нього більше не існує".

Олег Блохін залишився вірним Україні / фото з інстаграму зірки

Чим займається Блохін?

Олег Блохін фактично завершив тренерську кар'єру ще у 2014 році, коли президент Динамо Ігор Суркіс звільнив його через незадовільні результати. Ще під час тренерства у Динамо в легенди футболу з'явилися проблеми зі здоров'ям. У 2012 році Блохіна госпіталізували з гіпертонічним кризом. Медики видалили тромб, який перекривав сонну артерію, та відправили Блохіна на лікарняний. Після операції Блохін повернувся до роботи, але не зміг досягнути успіху з рідним Динамо.

Володар "Золотого м'яча" розраховував продовжити тренерську кар'єру, але не дочекався цікавої пропозиції.

У 2015 році тодішній президент Федерації футболу України Андрій Павелко запросив Олега Блохіна на посаду співголови Ради стратегічного розвитку професіонального футболу, а також у Комітет національних збірних команд УАФ.

У 2021 році Олег Блохін з рук президента України отримав відзнаку "Національна легенда України". А у 2023 році тодішній президент УАФ Андрій Павелко нагородив видатного футболіста та тренера орденом "Легенда українського футболу".

Володимир Зеленський нагородив Олега Блохіна відзнакою / фото УАФ

Після зміни влади в Будинку футболу, новий президент УАФ Андрій Шевченко не став продовжувати співпрацю з Олегом Блохіним, переформатувавши керівний склад асоціації.

Зараз Олег Блохін не обіймає жодної посади. Він приділяє більшість часу родинним справам та власному здоров'ю. Наприкінці травня 2025 року Блохін разом з Андрієм Шевченком та Ігорем Бєлановим у Львові презентували три "Золоті м'ячі".

Що відомо про скандал у родині Блохіна?

У першому шлюбі з Іриною Дерюгіною Олег Блохін прожив 21 рік. У зіркової пари в 1983 році народилася донька Ірина, яка наразі допомагає мамі у роботі зі збірною України з художньої гімнастики.

Друга дружина на ім'я Анжела молодша за легенду футболу на 16 років. У 2001 році у них народилася донька Ганна, а наступного року друга донька – Катерина. Наразі дівчата вже дорослі. Цікаво, що Ірина Блохіна підтримувала гарні стосунки із молодшими сестрами.

Олег Блохін з другою дружиною Анжелою / фото з інстаграму легенди

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про скандал у родині Блохіна. Предметом суперечки між першою та другою дружинами стала квартира 72-річного володаря "Золотого м'яча". Ірина Дерюгіна та Анжела не можуть поділити нерухомість. За даними футбольного блогера Ігоря Бурбаса, справа може дійти навіть до суду.

Спортивні досягнення Блохіна

Під час футбольної кар'єри Олег Блохін здобув 19 трофеїв, в тому числі двічі вигравав Кубок Кубків (1975, 1986) та Суперкубок УЄФА (1975).

У 1975 році Олег Блохін першим з українців став володарем "Золотого м'яча".

На чолі збірної України Блохін вперше в історії вивів "синьо-жовтих" на чемпіонат світу. На Мундіалі-2006 українці потрапили до вісімки найкращих, зупинившись на стадії чвертьфіналу.

Олег Блохін досі залишається найкращим бомбардиром київського Динамо (266 голів) та ще володіє не одним десятком рекордів.

Олег Блохін із "Золотим м'ячем" / фото ФК Динамо