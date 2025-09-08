Легенда українського футболу Олег Блохін залишається іконою для фанатів у цьому виді спорту. Нападник запалював за Динамо у 70-80-ті роки, а пізніше досяг успіху зі збірною України в якості тренера, повідомляє 24 Канал.

Що сталось у Блохіна?

Крім того, особисте життя Блохіна завжди було об'єктом інтересу для фанатів. А нещодавно у ЗМІ потрапила інформація про скандал в сім'ї Олега Володимировича.

Відомий журналіст Ігор Бурбас повідомив, що колишня та теперішня дружини Блохіна збираються судитися за квартиру ексфутболіста. При цьому сам Олег Володимирович живий і помешкання належить саме йому.

Що відомо про Ірину Дерюгіну?

Загалом Блохін за своє життя мав два шлюби. І перший із них можна назвати суперзірковим для світу спорту. У 1980 році Олег Володимирович одружився із Іриною Дерюгіною.

Жінка є легендою у світі художньої гімнастики. Вона була донькою легендарної Альбіни Дерюгіної та сама двічі стала абсолютною чемпіонкою світу – у 1977 та 1979 роках.

У 1983 році у пари народилась донька Ірина, яка пізніше показала себе у журналістиці та гімнастиці. Олега та Ірину називали зразковою парою, а самі вони не нехтували візитами на різні світські заходи.

Який вигляд у різні роки мала Ірина Дерюгіна:

На жаль, наприкінці 90-х їх пара розпалась. У 1997 році шлюб був розірваний, а Ірина причиною розлучення називала різні погляди на життя та життя окремо.

Тоді вона жила у Києві, тоді як сам Блохін – закордоном. Зараз же Дерюгіна очолює федерацію гімнастики України та має власну "Школу Дерюгіних", до якої дотична і її донька Ірина.

Що відомо про Анжелу Блохіну?

Куди менше відомо про другу дружину Олега Блохіна. Звати її Анжела і пара оформила стосунки через кілька років після розлучення футболіста із Дерюгіною.

Анжела не є публічною особою, а сам футболіст зізнавався, що вона молодше його на 16 років. Враховуючи, що самому Блохіну у 2025-му виповниться 73 роки, Анжелі наразі 57.

Світ побачив пару разом лише в середині 00-х, коли сам Блохін працював вже тренером збірної України. Про те, чим займається Анжела, широкому загалу особливо невідомо.

Який має вигляд Анжела Блохіна та її доньки:

Сам же Олег Володимирович зазначав, що щасливий зі своєю другою половинкою та багато часу проводить із сім'єю. Жінка подарувала легендарному футболісту двох доньок.

У 2000 році народилась Ганна Блохіна, а у 2002-му – її молодша сестра Катерина. Обидві дівчини захоплюються тенісом, що захохочується їх батьками. Втім про професійну кар'єру у цьому виді спорту мови не йде.

