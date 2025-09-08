Легенда украинского футбола Олег Блохин остается иконой для фанатов в этом виде спорта. Нападающий зажигал за Динамо в 70-80-е годы, а позже преуспел со сборной Украины в качестве тренера, сообщает 24 Канал.
По теме История сборной Украины по футболу: сколько тренеров возглавляли национальную команду
Что произошло у Блохина?
Кроме того, личная жизнь Блохина всегда была объектом интереса для фанатов. А недавно в СМИ попала информация о скандале в семье Олега Владимировича.
Известный журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывшая и нынешняя жены Блохина собираются судиться за квартиру экс-футболиста. При этом сам Олег Владимирович жив и помещение принадлежит именно ему.
Что известно об Ирине Дерюгиной?
В общем Блохин за свою жизнь имел два брака. И первый из них можно назвать суперзвездным для мира спорта. В 1980 году Олег Владимирович женился на Ирине Дерюгиной.
Женщина является легендой в мире художественной гимнастики. Она была дочерью легендарной Альбины Дерюгиной и сама дважды стала абсолютной чемпионкой мира – в 1977 и 1979 годах.
В 1983 году у пары родилась дочь Ирина, которая позже показала себя в журналистике и гимнастике. Олега и Ирину называли образцовой парой, а сами они не пренебрегали визитами на различные светские мероприятия.
Как в разные годы выглядела Ирина Дерюгина:
К сожалению, в конце 90-х их пара распалась. В 1997 году брак был расторгнут, а Ирина причиной развода называла разные взгляды на жизнь и жизнь отдельно.
Тогда она жила в Киеве, тогда как сам Блохин – заграницей. Сейчас же Дерюгина возглавляет федерацию гимнастики Украины и имеет собственную "Школу Дерюгиных", к которой причастна и ее дочь Ирина.
Что известно об Анжеле Блохиной?
Куда меньше известно о второй жене Олега Блохина. Зовут ее Анжела и пара оформила отношения через несколько лет после развода футболиста с Дерюгиной.
Анжела не является публичной личностью, а сам футболист признавался, что она младше его на 16 лет. Учитывая, что самому Блохину в 2025-м исполнится 73 года, Анжеле сейчас 57.
Мир увидел пару вместе только в середине 00-х, когда сам Блохин работал уже тренером сборной Украины. О том, чем занимается Анжела, широкой общественности особо неизвестно.
Как выглядит Анжела Блохина и ее дочери:
Сам же Олег Владимирович отмечал, что счастлив со своей второй половинкой и много времени проводит с семьей. Женщина подарила легендарному футболисту двух дочерей.
В 2000 году родилась Анна Блохина, а в 2002-м – ее младшая сестра Екатерина. Обе девушки увлекаются теннисом, что восхищается их родителями. Впрочем о профессиональной карьере в этом виде спорта речи не идет.
Карьера Олега Блохина: что известно?
- Блохин является воспитанником киевского Динамо, за которое выступал с 1969 по 1988 годы
- С киевлянами он выиграл 19 трофеев, в том числе два Кубка обладателей Кубков.
- Наиболее ярким моментом в его карьере стала победа в Суперкубке УЕФА-1975.
- В двух матчах против Баварии Блохин забил три гола.
- Под конец карьеры Олег Владимирович сыграл по одному сезону за швейцарский Форвертс и кипрский Арис.
- После этого Блохин более 20-ти лет работал тренером в Греции, Украине и России.
- Пиком тренерской карьеры стал выход со сборной Украины на чемпионат мира-2006, где команда дошла до 1/4 финала.
- Также Блохин возглавлял "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где команда не вышла из группы.
- Последней командой в его тренерской карьере стало Динамо (2012-2014), где он не смог добиться успеха.