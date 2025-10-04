Українських футболістів неодноразово пов'язували з різними зірками шоубізнесу, моделями та іншими відомими дівчатами. 24 канал розповідає, що відомо про романи представників вітчизняного спорту.

Що відомо про роман Левченко з Кобленко?

Євген Левченко – колишній футболіст збірної України та низки вітчизняних, а також російських клубів. Вікторія Кобленко – акторка та телеведуча, яка переїхала з України до Нідерландів, де здобула свою популярність.

Левченко одружився з Кобленко у 2004 році, але за чотири роки пара розлучилася. Проте згодом у 2015 році футболіст та акторка відновили відносини та після чого вдруге одружилися через деякий час.

У 2016 році у Євгена та Вікторії народилася спільна дитина. Акторка 8 серпня у своєму інстаграмі поділилася фото зі своїм чоловіком та новонародженим сином Кієм.

Нагадаємо, що Євген Левченко довгий час виступав в Нідерландах, де згодом і залишився. Наразі відомо, що зіркове подружжя проживає в Амстердамі, а сам футболіст бере активну участь у громадському житті країни.

Як Ребров крутив роман з Ані Лорак?

Перші чутки про роман між Сергієм Ребровим та Ані Лорак почалися у 2000 роках. Відомо, що легендарний футболіст та українська співачка познайомилися у Лондоні, де нападник грав за Тоттенхем та Вест Хем.

Цікаво, що Ребров та Ані Лорак тоді були одружені – у футболіста була дружина, а у співачки чоловік. У 2010 роках у пресі ходили чутки, що артистка нібито скасовувала концерти, щоб зустрітися з футболістом.

Сам Сергій Ребров не коментував чутки про можливі стосунки з Ані Лорак. Проте у 2021 році за інформацією УНІАН, співачка розповіла про роман з легендою українського футболу та розповіла, чому їх стосунки не склалися.

Я познайомилася з футболістом Сергієм Ребровим в Лондоні. Коли мужчина одержимий – то він добивається того, що хоче. Проте роль дівчини для побачень мене не цікавила,

– розповіла Ані Лорак.

Відзначимо, що Ані Лорак розповіла про подальше спілкування з Сергієм Ребровим. Українська співачка наголосила, що розірвала усі зв'язки з футболістом та навіть змінила номер телефону.

Чи був роман у Мілевського з Канделакі?

У 2008 – 2010 роках почали з'являтися чутки про роман між Артемом Мілевським, який грав за Динамо, та російською ведучою Тіною Канделакі. Відомо, що їх часто бачили на вечірках після матчів єврокубків, а також ходили чутки щодо таємних зустрічей у Москві.

Пізніше тема роману між Мілевським та Канделакі почала набирати ще більших обертів. Тоді Артем розлучився зі своєю дружиною Ольгою, а Тіна зі своїм чоловіком Отаром. Також почало з'являтися більше фото з тусовок Динамо, а ЗМІ писали про "гарячий роман".

У 2019 році вийшло велике інтерв'ю Артема Мілевського для ютуб-каналу "КраСава", де форвард зізнався про стосунки з Тіною Канделакі під час кар'єри футболіста в Динамо.

"Секс з Тіною Канделакі? По молодості було багато з ким. Конкретно: так чи ні? Так. Але це було давно, після чемпіонату світу ще. Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" в Київ. Як мені розповідали, вона сиділа з подругами в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер".

А я чесно знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Я відповідаю: "Ну і що?". Загалом, розмова не пішла. Але потім ми списалися, пару раз побачилися і поспілкувалися,

– розповів Мілевський.

Артем також пригадував про Дашу Астаф'єву. Проте у нього нічого не вийшло зі співачкою через жарти його друга Олександра Алієва, який зіпсував вечір своїми жартами.

Що відомо про роман Мілевського та Крук?

Чутки про роман між Артемом Мілевським та Валерією Крук почалися у 2010-х роках. Тоді дівчина починала свою модельну кар'єру, а нападник був яскравою зіркою українського футболу.

Мілевський та Крук, більш відома у модельному світу, як Кульбаба, часто з'являлися на світських заходах. Артем називав її своєю музою, тоді як Валерія його – своїм захисником.

Мілевський та Крук / Фото з відкритих джерел

Проте після Динамо Артем Мілевський вирушив грати у Європу. У результаті пара розійшлася через переїзд футболіста та особисті непорозуміння.

Цікаво, що до стосунків з Мілевським Крук зустрічалася з Артемом Щербанем, близьким другом Віктора Януковича Колишній хлопець моделі був депутатом від "Партії регіонів".

Як склався шлюб Морозюка?

Микола Морозюк познайомився з Іриною у 2012 році у Варшаві. Уже колишня дружина футболіста розповідала, що вона сподобалася йому одразу, однак гравцеві довелося добиватися її.

Я тоді подумала, що я не його рівня. Я симпатична і все. Але вийшло зовсім інакше. Адже він довго завойовував моє серце… Він дуже боявся мене злякати. Дуже обережно поводився… Коля був тією людиною, якій я довіряла,

– розповіла Ірина.

Знайомство пари на новий рік у Варшаві не мало продовження. Оскільки тоді в Ірини був інший чоловік, якого вона й обрала. У Миколи також була дружина, яка ще й завагітніла.

Цікаво, що Ірина не знала про дружину Морозюка. Проте закохана дівчина влітку 2012 році перебралася в Донецьк, як коханка футболіста. Микола забезпечував її грошима та винайняв квартиру.

Згодом пара одружилася, а у 2014 році Ірина Морозюк почала вести сторінку у соціальній мережі інстаграм, ставши блогеркою. Вже за рік у подружжя народився син Ілля.

У 2020 році Ірина розповіла, що вони з Миколою розлучилися після восьми років спільного життя. Дружина футболіста розповіла, що у жовтні 2019 року вони вирішили взяти паузу.

У нас було все спокійно, не було скандалів, образ, дуже сентиментально, тому що ми дуже поважаємо і любимо один одного. Була така сильна любов, що не могли подумати, що таке коли-небудь станеться. Але вважаю, що так краще,

– сказала Морозюк.

Окрім того, Ірина зізналася, що любить Миколу. Проте Морозюк під час паузи у відносинах зраджував.

Цікаво, що Микола Морозюк зійшовся з Іриною вдруге у 2021 році, а за рік вона народила футболісту доньку Марію. Остаточно пара розійшлася у 2024 році.

Микола та Ірина Морозюки / Фото з соціальних мереж

Відзначимо, що Ірина Морозюк була доволі скандальною. Колишня дружина Миколи Морозюка заявляла, що у неї з Олександром Алієвим є позашлюбна дитина.

Колишній футболіст Динамо та збірної України відреагував на слова дівчини. Він заявив, що вона просто піариться таким чином.

Мені цікаво, що вона курить. От це мені цікаво. Знайшов молодшу? Я люблю постарше, вона помиляється. Та піариться вона, що ж я зроблю. Чесно кажучи, я взагалі вперше чую такі заяви.

– прокоментував Алієв.

Олександр Алієв також зазначив, що ніколи в житті не подивився б на дівчину або дружину іншого футболіста, чи спортсмена.

Що відомо про стосунки Попова та Білодід?

Денис Попов з київського Динамо зустрічався з українською дзюдоїсткою Дар'єю Білодід. Футболіст розповів, що вони познайомилися у 2020 році у Конча-Заспі.

В інтерв'ю "Бомбардиру" захисник "біло-синіх" розповів, що це сталося під час того, як президент нагороджував збірну Україну U-20 після минулорічного чемпіонату світу.

Тоді ми не познайомилися. Потім вже познайомилися через соцмережі, зараз все через це. Є таке, що нам важко поєднувати свої графіки. Але ми справляємося з цим. Не знаю, правильно це чи ні, але ми спокійно, скромно, без всякого афішування будуємо свої відносини. Головне, що нам добре. Що пишуть про нас, не читаємо. Є купа позитивних моментів, як і негативних. Скільки людей - стільки думок,

– розповів Попов.

Вперше Білодід та Попова побачили на прем'єрі документального фільму про дзюдоїстку під назвою "Анаконда". А 10 жовтня Денис разом з Дар'єю святкували 20-й день народження дівчини.

Попов та Білодід / Фото з соціальних мереж

Проте вже у грудні 2020 року Денис Попов та Дар'я Білодід розійшлися. Футболіст вирішив не пояснювати, що стало причиною розриву стосунків.

