Благодаря высоким достижениям, харизме и чувству юмора Блохин пользовался спросом среди женщин. Благодаря этому Олегу удалось построить звездную спортивную семью, сообщает 24 Канал.
По теме Такими их почти не видели: как выглядели жена и дочь Олега Блохина в 1989 году
Что произошло с браком Блохина и Дерюгиной?
В 1980 году Блохин женился на выдающейся гимнастке Ирине Дерюгиной, которая до этого уже дважды становилась чемпионкой мира. Кроме того, за три года у пары родилась дочь Ирина.
Впрочем вечной эта пара не стала и в конце 90-х распалась. Дерюгина вспоминала, что они начали расходиться характерами, а Ирина не хотела бросать гимнастику.
Это была моя инициатива по разводу. Я не могла оставить гимнастику. У Олега был сложный характер. Он обязательно должен был спать днем. Это давало сложности. Это уже прошло и ушло. Расставались по-разному, бывало и плакали. Все было. Держать это все эмоционально было трудно. В какой-то момент я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума,
– рассказывала Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону.
Однако Ирина не стала последней женой для Блохина. Довольно быстро Олег нашел новую любовь и с ней он живет вместе уже более 25-ти лет.
Кто такая Анжела Блохина?
В начале 00-х избранницей Олега стала женщина по имени Анжела. Она является куда менее известной обществу, чем Дерюгина. А если точнее – вообще неизвестной.
Пара оформила отношения спустя несколько лет после развода футболиста. Анжела не является публичной личностью, а сам футболист признавался, что она моложе его на 16 лет.
Поскольку легенде Динамо сейчас 73 года, в таком случае Анжеле – 57. Мир увидел пару вместе лишь в середине 00-х, тогда сам Олег работал уже наставником сборной Украины.
Чем именно занимается Анжела, широкой общественности особо неизвестно. Жена подарила Блохину двоих детей. В 2000 году на свет появилась дочь Анна, а через два года – ее сестра Екатерина.
Обе девушки являются поклонницами тенниса, но не играют в него на профессиональном уровне. Как-то Блохин признавался, что чувствует себя счастливым в новой семье и часто проводит с семьей время.
К слову, прошлом году в семье Блохина возник громкий скандал. Как рассказал журналист Игорь Бурбас, бывшая и нынешняя жены Олега будут судиться.
Дерюгина вместе с дочкой Ириной желают отсудить у Анжелы квартиру, которая принадлежит самому Блохину. Сам Олег остается владельцем недвижимости и ожидаемо никак не комментирует эти новости.
Что известно о карьере Олега Блохина?
- Блохин – воспитанник киевского Динамо. За "бело-синих" нападающий выступал с 1969 по 1988 годы и стал, пожалуй, лучшим игроком в истории клуба.
- С киевлянами он выиграл 19 трофеев, в том числе два Кубка обладателей Кубков. Наиболее ярким моментом в его карьере стала победа в Суперкубке УЕФА-1975. В двух матчах против Баварии игрок забил три гола.
- Под конец карьеры футболист сыграл по одному сезону за швейцарский Форвертс и кипрский Арис.
- После этого Блохин более 20-ти лет работал тренером в Греции, Украине и России. Пиком тренерской карьеры стал выход со сборной Украины на чемпионат мира-2006, где команда дошла до 1/4 финала.
- Также Блохин возглавлял "сине-желтых" на домашнем Евро-2012, где команда не вышла из группы. Последней командой в его тренерской карьере стало Динамо (2012 – 2014), но успеха достичь не удалось.