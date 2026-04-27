После того как стало известно о новом герое шоу, люди начали активно интересоваться его биографией. Уже в первый день они обнаружили интересный этап его карьеры: в 2015 году он выступал за российский баскетбольный клуб ЦСКА, из-за чего оказался под волной критики, сообщает 24 Канал.

В какой скандал попал Кравцов?

Кравцов в сентябре-декабре 2015 года подписал краткосрочный контракт с московским ЦСКА. В соцсети Threads его раскритиковали за выступления в России в период после начала российской агрессии против Украины в 2014 году, в частности аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

Ему также напомнили, что в то время он "не интересовался политикой".

Реакция пользователей соцсетей нового холостяка / Фото скриншоты Threads

Что известно о Вячеславе Кравцове?

Родился в Одессе, начал карьеру в БК Киев, где выигрывал чемпионат Украины.

В 2009 году пробовал попасть в НБА через драфт, но не был выбран и вернулся в Украину. Впоследствии снова уехал в США и в 2012 году подписал контракт с Детройт Пистонс, также играл за Милвоки Бакс и Финикс Санз.

После НБА выступал в клубах Китая, Испании, Турции, Японии, Тайваня и Индонезии. В 2015 году играл за московский ЦСКА, а в 2020 вернулся в украинскую Суперлигу, после чего снова играл за рубежом, последний клуб – индонезийский Борнео.

За сборную Украины провел 86 матчей и набрал 630 очков – рекорд в истории команды, также играл на ЧМ-2014.

Что известно о шоу "Холостяк"?

Это реалити-шоу, которое впервые появилось на украинском телеканале СТБ в марте 2011 года. Оно является локальной адаптацией американского формата The Bachelor.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину канал решил возобновить проект. В первом сезоне после возвращения главным героем стал военный Александр Будько, а в следующем сезоне – актер Тарас Цимбалюк.

Сезон с участием Вячеслава Кравцова станет 15-м.

Принимали ли спортсмены участие в шоу раньше?

Одним из участников стал футболист Сергей Мельник, герой 5 сезона проекта. В своей карьере он играл за несколько украинских клубов, среди которых Черноморец, Нива и Сумы, а также выступал за зарубежные команды: белорусские Торпедо-БелАЗ и Витебск и молдавский Милсами.

В 7 сезоне "Холостяка" главным героем был пловец Дмитрий Черкасов, 15-кратный чемпион Украины. Он имеет опыт международных выступлений и участвовал в Олимпийских играх.

В 13 сезоне проекта появился Александр Будько, который после тяжелого ранения стал участником шоу. Сегодня он представляет Украину в адаптивном спорте и соревнуется на международном уровне, в частности на Invictus Games.

Кто из участниц шоу "Холостяк" встречается с футболистом?

Одной из интересных историй стало то, что участницей 9 сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин, была Дарья Квиткова. У Дарьи и Никиты есть общий сын Лев.

Сейчас Дарья находится в отношениях с футболистом Динамо Владимиром Бражко, который уже сделал ей предложение. Их пара стала одной из самых обсуждаемых в украинском футболе.