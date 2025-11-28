Денис Гармаш був знаковою фігурою у київському Динамо, за яке виступав упродовж 15 сезонів. 24 Канал підготував матеріал про зіркового футболіста, якого мобілізували до лав ЗСУ.

Читайте також Ексгравець збірної України Денис Гармаш опинився у ТЦК: ЗМІ пишуть про хабар і застосування сили

Як Гармаш став чемпіоном Європи та дебютував за Динамо?

Майбутня зірка українського футболу народився 19 квітня 1990 року на кордоні з Росією у селищі Мілове, що Луганщині. Його батько займався легкою атлетикою та працював вчителем фізкультури. Спортивні гени передалися сину, який обрав футбол та грав за команду луганського училища фізичної культури. Під час виступів у дитячо-юнацькій лізі України на нього звернув увагу Олександр Петраков, який тоді працював у київському РУВФК (нині Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного – 24 Канал).

Паралельно Гармаш розпочав грати за київське Динамо-3, що виступало у Другій лізі. Дебют Дениса за основу не забарився. 17-річний півзахисник вийшов на заміну у товариському матчі проти Мілана (2:2), який у 2007 році святкував 80-річчя клубу. Гру юного футболіста тоді відмітив віцепрезидент "россонері" Адріано Галліані.

Денис Гармаш на початку кар'єри / фото ФК Динамо

Перший офіційний матч за Динамо Гармаш зіграв 31 жовтня 2007 року у рамках Кубка України проти сімферопольського ІгроСервіса (4:1).

Талановитого футболіста з лідерськими якостями регулярно викликали до юнацької збірної України. У складі "синьо-жовтих" вікової групи до 19 років Гармаш став чемпіоном Європи. У фіналі турніру Україна перемогла Англію з рахунком 2:0, а перший гол у матчі забив герой нашого матеріалу. Загалом на Євро-2009 Гармаш забив три м'ячі та став найкращим бомбардиром юнацької збірної України.

Скандальний жест на Донбас-Арені та суперечки з суддями

Півзахисник Динамо мав величезний потенціал, який повною мірою не зміг реалізувати через надмірні емоції. Суперечки з арбітрами та непотрібні жовті картки стали візитівкою Гармаша.

Найскандальніший момент у кар'єрі Дениса трапився під час матчу проти Шахтаря на Донбас-Арені у 2012 році. Тоді півзахисник Динамо показав непристойний жест на адресу вболівальників "гірників". Контрольно-дисциплінарний комітет покарав Гармаша дискваліфікацією на три матчі. Згодом футболіст пояснив, чому стримав свої емоції.

Після того як ми забили м'яч і побігли вітати автора гола Андрія Ярмоленка, я в черговий раз почув нецензурну лайку на свою адресу і побачив непристойні жести. Тоді вдалося стриматися, але під завісу матчу нерви були на межі, і я не зміг упоратися з емоціями,

– розповів Гармаш.

З віком Денис навчився стримувати свої емоції та не відповідати на провокації. Загалом на клубному рівні Гармаш заробив шість червоних карток. Враховуючи 18-річну професійну кар'єру це не так вже й багато.

Скандальний жест Гармаша / фото з відкритих джерел

Обстріл авто та запрошення Зеленського на корпоратив

У грудні 2017 року трапився неприємний інцидент з автомобілем Гармаша. Невідомі з автоматів обстріляли його Porsche на території підземного паркінгу. Футболіст досі не знає, хто це зробив та за що. Були чутки, начебто гравець Динамо заборгував комусь гроші через ставки. Однак в інтерв'ю програмі BurBuzz Гармаш спростував безпідставні звинувачення.

Мені Ігор Михайлович допомагав у цій ситуації і сказав: "Ми начебто знайшли їх, але я тобі не скажу, хто це. Відпочивай, спокійно живи далі". Перші два місяці було страшно. Я був певен, що я не маю боргів. Сказав сім'ї, щоб не переживали,

– розповів Гармаш.

Під час інтерв'ю блогеру Ігорю Бурбасу Денис Гармаш поділився історією про те, як на дні народженні його дружини працював Володимир Зеленський, який тоді був провідним актором студії "Кварталу 95".

Гармаш у складі Динамо / фото ФК Динамо

Футболіст зазначив, що часто відвідував концерти "Вечірнього кварталу", а тому запросив акторів провести корпоратив. Проте святкова вечірка тривала лише до 24-ї, адже футболіст дотримувався режиму.

Та ми й недовго, до 12 тоді посиділи - і все. Бо ж у нас режим був, до 12 можна тільки було. Навіть сам президент (президент Динамо Ігор Суркіс – 24 Канал) здивувався: "Ого! Вперше мене тільки з 8 до 12 - і все. Я цілу ніч був готовий". Але вийшло так,

– розповів Гармаш.

Як мобілізували Гармаша?

Останнім часом Денис Гармаш виступав за представника Другої ліги Лісне з Київщини. Однак через фінансові труднощі команда дві не з'явилася на виїзні поєдинки та була виключена з турніру.

Гармаш у складі Лісне / фото ФК Лісне

У ніч на 28 листопада Гармаша затримали працівники поліції. Футболіста доставили до київського ТЦК для уточнення даних. Повідомлялося, начебто ексзірці Динамо пропонували заплатити хабар у розмірі 25 тисяч доларів, щоб його відпустили. Однак ці чутки були спростовані.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців від нього не надходило,

– йдеться у заяві Київського міського ТЦК та СП.

Також повідомляється, що Гармаш не перебував у розшуку, але у нього не було відстрочки чи бронювання. Після спілкування з рекрутерами футболіст обрав підрозділ Збройних сил України, в якому проходитиме службу.

Яка статистика та досягнення Гармаша у футболі?