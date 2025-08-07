Після цього титулована стрибунка в довжину взяла паузу та не коментувала цю неприємну ситуацію. Напередодні уродженка Хмельниччини порушила мовчанку, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі спортсменки.

Що наразі відбувається в житті легкоатлетки?

Вона зізналася, що не могла ніколи уявити, що опиниться в епіцентрі допінгового скандалу. Попри все вона намагається мислити позитивно та вірить, що ця історія матиме щасливий кінець:

"Багато хто турбується де я? Чому пропала з інсти? І чи все гаразд у мене? Друзі, у мене все гаразд настільки, наскільки це можливо на даний період мого життя! Ви знаєте через які труднощі мені доводиться зараз проходити, і це не може не впливати на мене…

Я б ніколи в житті не подумала, що таке зі мною може бути та що я буду вимушена доводити свою чесність і людяність. Тому я в пошуках відповідей на запитання: чому все так і де справедливість? Але насправді я вірю в те, що це шлях до чогось ліпшого та нового, що вищі сили знають, що для мене буде краще. Бо інколи одні двері закриваються для того, щоб відкрились нові".

Довідка. Востаннє Марина Бех-Романчук брала участь у змаганнях на Олімпіаді-2024. Вона мала повернутися в сектор 16 травня, але за два дні до її камбеку стало відомо про провалений допінг-тест.

Нагадаємо, що в організмі спортсменки виявили тестостерон. Їй висунули обвинувачення у використанні забороненого препарату, але наразі невідомо, скільки триватиме відсторонення та які санкції на неї очікують.