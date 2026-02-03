Президент підписав новий указ, згідно з яким припинив виплати Морозовій Олені, срібній призерці Олімпіади 1996 року. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Дивіться також Виїхав з України під час війни: чим займається Бубка, якого внесли у список зрадників

Чому Зеленський припинив виплати Олені Морозовій?

Олена Морозова – українська веслувальниця, срібна призерка Олімпіади-1996 і заслужений майстер спорту України. Вона отримувала стипендію з 2007 року.

Це рішення є частиною практики припинення державних виплат деяким українським спортсменам через їхні політичні позиції. Раніше подібні укази вже стосувалися інших олімпійців та призерів міжнародних змагань.

На Олімпіаді 2004 року в Афінах жіночу четвірку парну України (Морозова, Дементьєва, Колесникова, Олефіренко), дискваліфікували через допінг Олени Олефіренко, а бронзу віддали австралійкам, повідомляє sportforall.info.

Кому ще було припинено виплати?