Президент підписав новий указ, згідно з яким припинив виплати Морозовій Олені, срібній призерці Олімпіади 1996 року. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Дивіться також Виїхав з України під час війни: чим займається Бубка, якого внесли у список зрадників
Чому Зеленський припинив виплати Олені Морозовій?
Олена Морозова – українська веслувальниця, срібна призерка Олімпіади-1996 і заслужений майстер спорту України. Вона отримувала стипендію з 2007 року.
Це рішення є частиною практики припинення державних виплат деяким українським спортсменам через їхні політичні позиції. Раніше подібні укази вже стосувалися інших олімпійців та призерів міжнародних змагань.
На Олімпіаді 2004 року в Афінах жіночу четвірку парну України (Морозова, Дементьєва, Колесникова, Олефіренко), дискваліфікували через допінг Олени Олефіренко, а бронзу віддали австралійкам, повідомляє sportforall.info.
Кому ще було припинено виплати?
Раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким припинив виплати державних стипендій низці видатних спортсменів. У списку опинилися Сергій Бубка, Яна Клочкова, а також інші олімпійські чемпіони та призери.
Також мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про позбавлення стрибунки у воду Софії Лискун стипендії Київського міського голови після того, як вона отримала російське громадянство.
Це стало ще однією санкцією проти спортсменки поряд із рішенням президента України про припинення виплати їй державної стипендії.