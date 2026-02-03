Президент подписал новый указ, согласно которому прекратил выплаты Морозовой Елене, серебряному призеру Олимпиады 1996 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Смотрите также Выехал из Украины во время войны: чем занимается Бубка, которого внесли в список предателей
Почему Зеленский прекратил выплаты Елене Морозовой?
Елена Морозова – украинская гребчица, серебряный призер Олимпиады-1996 и заслуженный мастер спорта Украины. Она получала стипендию с 2007 года.
Это решение является частью практики прекращения государственных выплат некоторым украинским спортсменам из-за их политических позиций. Ранее подобные указы уже касались других олимпийцев и призеров международных соревнований.
На Олимпиаде 2004 года в Афинах женскую четверку парную Украины (Морозова, Дементьева, Колесникова, Олефиренко), дисквалифицировали из-за допинга Елены Олефиренко, а бронзу отдали австралийкам, сообщает sportforall.info.
Кому еще были приостановлены выплаты?
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым прекратил выплаты государственных стипендий ряду выдающихся спортсменов. В списке оказались Сергей Бубка, Яна Клочкова, а также другие олимпийские чемпионы и призеры.
Также мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о лишении прыгуньи в воду Софии Лыскун стипендии Киевского городского головы после того, как она получила российское гражданство.
Это стало еще одной санкцией против спортсменки наряду с решением президента Украины о прекращении выплаты ей государственной стипендии.