Президент подписал новый указ, согласно которому прекратил выплаты Морозовой Елене, серебряному призеру Олимпиады 1996 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Почему Зеленский прекратил выплаты Елене Морозовой?

Елена Морозова – украинская гребчица, серебряный призер Олимпиады-1996 и заслуженный мастер спорта Украины. Она получала стипендию с 2007 года.

Это решение является частью практики прекращения государственных выплат некоторым украинским спортсменам из-за их политических позиций. Ранее подобные указы уже касались других олимпийцев и призеров международных соревнований.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах женскую четверку парную Украины (Морозова, Дементьева, Колесникова, Олефиренко), дисквалифицировали из-за допинга Елены Олефиренко, а бронзу отдали австралийкам, сообщает sportforall.info.

Кому еще были приостановлены выплаты?