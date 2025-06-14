Українські гімнасти невдало виступили на чемпіонаті Європи-2025, здобувши лише одну медаль. Це вплинуло на поведінку окремих спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на Телеграф.

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За що Верняєв заплатив штраф

Наша команда проживала у готелі Dorint у Лейпцигу. В одному з номерів прибиральники виявили безлад: зламані дві приліжкові лампи, лампа на столі, кришка унітаза. Крім того, сифон у ванній був засмічений блювотою.

За інформацією джерела, в номері проживали Олег Верняєв та Владислав Грик. Місцевий організаційний комітет ЧЄ-2025 поінформував українську сторону про додаткові витрати, які знадобилися на прибирання приміщення. Вони оцінили збитки у 370 євро. Повідомляється, що штраф з власної кишені оплатив Верняєв.

Безлад у номері Верняєва та Грика / фото Телеграф

Нагадаємо, що перед початком чемпіонату Європи українські гімнасти погрожували бойкотом через дії федерації. Конфлікт стався через відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського. Спортсмени та фахівець це вважають помстою з боку віцепрезидентки федерації Стелли Захарової.

У відповідь віцепрезидентка назвала головного бунтівника у збірній України, який підбурював гімнастів до бойкоту чемпіонату Європи.