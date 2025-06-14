Украинские гимнасты неудачно выступили на чемпионате Европы-2025, завоевав лишь одну медаль. Это повлияло на поведение отдельных спортсменов, пишет 24 Канал со ссылкой на Телеграф.

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За что Верняев заплатил штраф

Наша команда проживала в отеле Dorint в Лейпциге. В одном из номеров уборщики обнаружили беспорядок: сломанные две прикроватные лампы, лампа на столе, крышка унитаза. Кроме того, сифон в ванной был засорен рвотой.

По информации источника, в номере проживали Олег Верняев и Владислав Грик. Местный организационный комитет ЧЕ-2025 проинформировал украинскую сторону о дополнительных расходах, которые понадобились на уборку помещения. Они оценили ущерб в 370 евро. Сообщается, что штраф из собственного кармана оплатил Верняев.

Беспорядок в номере Верняева и Грика / фото Телеграф

Напомним, что перед началом чемпионата Европы украинские гимнасты угрожали бойкотом из-за действий федерации. Конфликт произошел из-за отстранения главного тренера Геннадия Сартинского. Спортсмены и специалист это считают местью со стороны вице-президента федерации Стеллы Захаровой.

В ответ вице-президент назвала главного бунтовщика в сборной Украины, который подстрекал гимнастов к бойкоту чемпионата Европы.