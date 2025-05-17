Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство. Спортсмен незабаром буде представляти Хорватію на європейських і міжнародних змаганнях.

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Як Олійникова відреагувала на рішення Ковтуна

Тенісистка вважає, що сьогодні спортсмени своїми виступами за країну несуть дуже важливий меседж, пише 24 канал з посиланням на NV.

Загалом я не дуже добре ставлюся до зміни громадянства навіть не в умовах війни. Бо сам момент – грати за свою країну, підіймати свій прапор – це дуже важлива частина спорт,

– сказала Олександра Олійникова.

Вона також зазначила, що для неї є неприйнятно обрати матеріальні переваги.

"Я кажу це як людина, яка девʼять років грала за іншу країну. Якби я залишилась у Хорватії, мала б кращі умови. Попри те, що хорватська федерація теж неідеальна. У мене з нею теж були проблеми, але вона хоча б працює. На відміну від української, яка не відомо для чого взагалі існує.

Я розуміла, що втрачу матеріально, повернувши прапор, але це рішення мене настільки зарядило, що за два роки я зробила прорив на понад 400 позицій. Тому я не можу підтримати рішення Іллі Ковтуна. Я не поважаю подібні кроки. Мені здається, це щось, що згодом з'їдає людину зсередини", – додала Олександра Олійникова.

Нагадаємо, що Ілля Ковтун є срібним призером Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці.