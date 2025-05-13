Нещодавно WTA оштрафувала та позбавила рейтингових балів Олександру Олійникову. Батько української тенісистки, який є її менеджером, не встиг вчасно відповісти на лист Асоціації, оскільки був на передовій, пише 24 Канал.

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Жіноча тенісна асоціація не реагує на образливі вислови росіянок

WTA не взяла цей факт до уваги, знехтувавши умовами, в яких перебувають українські тенісистки. Та це не єдиний випадок упередженого ставлення організації до наших спортсменок.

Досить часто росіянки та білоруски, які виступають в турнірах в "нейтральному" статусі, дозволяють собі образливі вислови на адресу українок. На ці ганебні випадки WTA просто закриває очі, не вживаючи штрафних санкцій.

Про це в інтерв'ю французькому виданню L’Equipe розповіла Олександра Олійникова.

"WTA багато чого дозволяє російським тенісисткам. Вони регулярно вимовляють дуже образливі слова на адресу українців на турнірах ITF, такі як "хохол".

Супервайзери знають про це, але нічого не говорять. У турі багато росіянок, WTA заробляє багато грошей завдяки їм і закриває на це очі. Їхня так звана солідарність абсолютно лицемірна. Це все брехня", – сказала Олійникова.

Конфлікт Олійникової з WTA

Нагадаємо, що на початку травня Олександра виграла перший трофей ITF у сезоні. Однак наступного дня отримала лист від WTA, в якому повідомлялося про зняття очок та штраф.

Все через те, що її батько Денис Олійников не встиг вчасно відповісти на листи WTA та зняти доньку з турніру WTA 125 у французькому Сен-Мало, який проходив паралельно. WTA не взяли до уваги той факт, що її батько військовослужбовець ЗСУ у цей час був на бойовому завданні та не міг фізично вчасно відповісти.