Недавно WTA оштрафовала и лишила рейтинговых баллов Александру Олейникову. Отец украинской теннисистки, который является ее менеджером, не успел вовремя ответить на письмо Ассоциации, поскольку был на передовой, пишет 24 Канал.

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Женская теннисная ассоциация не реагирует на оскорбительные высказывания россиянок

WTA не приняла этот факт во внимание, пренебрегая условиями, в которых находятся украинские теннисистки. Но это не единственный случай предвзятого отношения организации к нашим спортсменкам.

Довольно часто россиянки и белоруски, которые выступают в турнирах в "нейтральном" статусе, позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес украинок. На эти позорные случаи WTA просто закрывает глаза, не предпринимая штрафных санкций.

Об этом в интервью французскому изданию L'Equipe рассказала Александра Олейникова.

"WTA многое позволяет российским теннисисткам. Они регулярно произносят очень оскорбительные слова в адрес украинцев на турнирах ITF, такие как "хохол".

Супервайзеры знают об этом, но ничего не говорят. В туре много россиянок, WTA зарабатывает много денег благодаря им и закрывает на это глаза. Их так называемая солидарность абсолютно лицемерна. Это все ложь", – сказала Олейникова.

Конфликт Олейниковой с WTA

Напомним, что в начале мая Александра выиграла первый трофей ITF в сезоне. Однако на следующий день получила письмо от WTA, в котором сообщалось о снятии очков и штраф.

Все из-за того, что ее отец Денис Олейников не успел вовремя ответить на письма WTA и снять дочь с турнира WTA 125 во французском Сен-Мало, который проходил параллельно. WTA не приняли во внимание тот факт, что ее отец военнослужащий ВСУ в это время был на боевом задании и не мог физически вовремя ответить.