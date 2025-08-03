За медальный комплект в мужских прыжках с 10 метров соревновались 12 спортсменов. Они выполнили по шесть попыток, пишет 24 Канал.

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Середа поднял украинский флаг на пьедестал ЧМ-2025

Украинец Алексей Середа после трех прыжков занимал четвертое место. Следующие попытки оказались удачными для 19-летнего украинца.

В итоге Алексей набрал рекордные для себя 515.20 балла и завоевал серебряную медаль, которая оказалась единственной на ЧМ для сборной Украины. Для Середы это первая награда на чемпионатах мира.

"Золото" завоевал австралиец Кассель Руссо, который опередил украинца на 19,6 балла. Бронзовая медаль досталась мексиканцу Рандалу Вильярсу.

Прыжки в воду. Вышка 10 м, мужчины, финал

1. Кассель Руссо (Австралия) – 534.80

2. Алексей Середа (Украина) – 515.20

3. Рандал Вильярс (Мексика) – 511.95

После получения серебряной медали Середа поблагодарил защитников Украины, без которых этот успех был невозможен.

"Этой награды у меня не было бы без наших ребят и девушек, которые защищают Украину. Благодаря им я имею возможность тренироваться и выступать на международной арене. Моя главная задача – достойно представлять страну, поднимать флаг и рассказывать об Украине в мире", – цитирует Среду Федерация Украины по прыжкам в воду.

Отметим, что это 16-я медаль сборной Украины на чемпионатах мира за все время выступлений, начиная с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла медальный зачет Евро-2025 по прыжкам в воду. На счету наших спортсменов семь наград.