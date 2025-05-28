На чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду наши спортсмены завоевали семь наград. В итоговом медальном зачете "сине-желтые" заняли первое место, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинцы с рекордом сезона выиграли пятое "золото" на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду

Историческая победа Украины на чемпионате Европы-2025

Сборная Украины второй раз подряд достигла такого успеха. На предыдущем Евро-2023 украинцы тоже выиграли медальный зачет. Тогда в копилке команды было четыре "золота" и одно "серебро".

На Евро-2025 впервые за всю историю выступлений на континентальных турнирах "сине-желтые" завоевали пять наград высшей пробы.

В медальном зачете Украина опередила Германию и Италию.

Медальный зачет ЧЕ-2025 по прыжкам в воду

1. Украина: 5 "золото", 1 "серебро", 1 "бронза" (7 медалей)

2. Германия: 3 "золото", 5 "серебро", 4 "бронза" (12 медалей)

3. Италия: 2 "золото", 4 "серебро", 2 "бронза" (8 медалей)

4. Швейцария: 1 "золото", 1 "бронза" (2 медали)

5. Испания: 1 "золото" (1 медаль)

Настоящим героем чемпионата стал Алексей Середа, который завоевал три золотые медали. По две награды высшей пробы также на счету Кирилла Болюха и Ксении Байло.

Все медали сборной Украины на Евро-2025 по прыжкам в воду

"Золото"

Кирилл Болюх, Ксения Байло, София Лискун, Алексей Середа (смешанные командные соревнования)

Ксения Бочек и Диана Карнафель (синхрон, трамплин 3 метра)

Алексей Середа (вышка)

Кирилл Болюх и Ксения Байло (синхрон, смешанные пары, вышка)

Марк Гриценко и Алексей Середа (синхрон, вышка)

"Серебро"

Ксения Байло и София Лискун (синхрон, вышка)

"Бронза"