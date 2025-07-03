Юная Вероника Андращук впервые приняла участие в турнире такого уровня. Ее подготовка к юниорскому ЧЕ проходила под грохот взрывов российских ракет и дронов, пишет 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

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Через россиян три года спала на полу метро

Бронзовая призерка чемпионата Европы рассказала, как переживает трагические события в стране. Из-за российских обстрелов мама спортсменки не может быть вместе с дочерью.

"Довольна своим выступлением не только потому, что все удалось хорошо, но и потому, что подготовка к нему была для меня очень нелегкой. Три года мой сон был не в постели дома, а на полу в метро. Потому что в моей стране идет война, агрессором в которой является государство, которое представляли мои соперницы – хоть и под нейтральным флагом.

Моя мама страдает от панических атак из-за постоянных обстрелов, и мы не можем жить вместе, как раньше. Моя семья сейчас разделена", – рассказала Вероника.

Лучшее решение украинки

Во время соревнований Андращук старалась не обращать внимание на российских спортсменок. Еще до начала церемонии награждения она решила, что не будет стоять рядом с "нейтралками".

"Когда наступила церемония награждения, я сразу знала: я не хочу стоять рядом и тем более фотографироваться с представительницами страны, которая ежедневно убивает наш народ, разрушает наши города и из-за которой моей семье еще в 2014 году пришлось покинуть мой родной город и навсегда с ним попрощаться.

И это решение – не фотографироваться – было лучшим! Хотя меня пытались остановить фотографы, я категорически отказалась от совместного фото. Я не могла сделать вид, что все "нормально", потому что это неправда. Для меня это не вопрос вежливости или спорта – это вопрос человеческого достоинства", – отметила Андращук.

Поступок юной украинки вызвал истерику в России, где верят о мифическом "едином народе".

Очень много поддержки я получила от знакомых и спортсменов из других стран. Писали также и россияне, некоторые оскорбляли, называли меня "нацисткой" или "ребенком с пиаром". Но мне все равно. Меня не волнует, что они думают и пишут. Я всегда буду поддерживать свою страну, и уважать тех, кто отдал свою жизнь ради нас!,

– сказала Андращук.

Ранее мы рассказывали, что сборная Украины выиграла медальный зачет взрослого чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду. На счету наших спортсменов 7 наград, в том числе 5 – "золотых".