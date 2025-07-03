Юна Вероніка Андращук вперше взяла участь у турнірі такого рівня. Її підготовка до юніорського ЧЄ відбувалася під гуркіт вибухів російських ракет та дронів, пише 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

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Через росіян три роки спала на підлозі метро

Бронзова призерка чемпіонату Європи розповіла, як переживає трагічні події в країні. Через російські обстріли мама спортсменки не може бути разом з донькою.

"Задоволена своїм виступом не тільки тому, що все вдалося добре, а й тому, що підготовка до нього була для мене дуже нелегкою. Три роки мій сон був не в ліжку вдома, а на підлозі в метро. Бо в моїй країні триває війна, агресором у якій є держава, яку представляли мої суперниці – хоч і під нейтральним прапором.

Моя мама страждає від панічних атак через постійні обстріли, і ми не можемо жити разом, як раніше. Моя родина зараз розділена", – розповіла Вероніка.

Найкраще рішення українки

Під час змагань Андращук намагалася не звертати увагу на російських спортсменок. Ще до початку церемонії нагородження вона вирішила, що не стоятиме поруч з "нейтралками".

"Коли настала церемонія нагородження, я одразу знала: я не хочу стояти поруч і тим більше фотографуватись із представницями країни, яка щодня вбиває наш народ, руйнує наші міста й через яку моїй сім’ї ще у 2014 році довелося залишити моє рідне місто і назавжди з ним попрощатися.

I це рішення – не фотографуватись – було найкращим! Хоча мене намагалися зупинити фотографи, я категорично відмовилася від спільного фото. Я не могла зробити вигляд, що все "нормально", бо це неправда. Для мене це не питання ввічливості чи спорту – це питання людської гідності", – зазначила Андращук.

Вчинок юної українки викликав істерику в Росії, де вірять про міфічний "єдиний народ".

Дуже багато підтримки я отримала від знайомих та спортсменів з інших країн. Писали також і росіяни, деякі ображали, називали мене "нацисткою" чи "дитиною з піаром". Але мені байдуже. Мене не хвилює, що вони думають і пишуть. Я завжди буду підтримувати свою країну, і шанувати тих, хто віддав своє життя заради нас!,

– сказала Андращук.

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