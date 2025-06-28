Спортсменка видала базу та не стала фотографуватись на п'єдесталі з учасницями з Росії. Жест юної Андращук викликав бурхливу реакцію та істерику у пропагандистських медіа ворожої країни, повідомляє 24 канал.

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Андращук показала чітку позицію

Юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду відбувся в Афінах. Вероніка Андращук зайняла третю сходинку у стрибках з вишки в групі B, набравши 351,05 бала.

Перше та друге місце посіли Маргарита Кувшинова та Анастасія Чистякова. Обидві російські спортсменки виступали у "нейтральному статусі".

Вероніка Андращук під час нагородження піднялась на подіум. Однак українська спортсменка після того, як отримала медаль демонстративно покинула п'єдестал, не бажаючи робити спільне фото з росіянками.

Андращук відмовилась від спільного фото з росіянками: дивіться відео

Російські ЗМІ були обурені вчинком Андращук щодо "нейтральних" спортсменок, які представляли ворожу країну. Пропагандисти зробили з цього сенсацію, а також звинуватили Вероніку у "неповазі" та "політизації спорту".

Російські медіа обурились вчинком Андращук

Раніше повідомляли, що російських спортсменів не пустили до Молдови, де відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу.