Спортсменка выдала базу и не стала фотографироваться на пьедестале с участницами из России. Жест юной Андращук вызвал бурную реакцию и истерику в пропагандистских медиа вражеской страны, сообщает 24 канал.

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Андращук показала четкую позицию

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду состоялся в Афинах. Вероника Андращук заняла третье место в прыжках с вышки в группе B, набрав 351,05 балла.

Первое и второе место заняли Маргарита Кувшинова и Анастасия Чистякова. Обе российские спортсменки выступали в "нейтральном статусе".

Вероника Андращук во время награждения поднялась на подиум. Однако украинская спортсменка после того, как получила медаль демонстративно покинула пьедестал, не желая делать совместное фото с россиянками.

Андращук отказалась от совместного фото с россиянками: смотрите видео

Российские СМИ были возмущены поступком Андращук в отношении "нейтральных" спортсменок, которые представляли враждебную страну. Пропагандисты сделали из этого сенсацию, а также обвинили Веронику в "неуважении" и "политизации спорта".

Российские медиа возмутились поступком Андращук

Ранее сообщали, что российских спортсменов не пустили в Молдову, где состоялся чемпионат Европы по кикбоксингу.