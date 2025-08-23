Гребчица Людмила Лузан принесла еще одну медаль Украины на мундиале 2025 года. Наша спортсменка торжествовала на своей коронной дистанции, сообщает 24 канал.

Как Лузан выиграла "золото" ЧМ-2025?

Людмила Лузан находится в отличной форме. Украинская гребчица завершила финальную дистанцию со временем – 2:01,27 минуты, опередив канадскую спортсменку Кэти Винсент и испанку Марию Корберу.

Людмила Лузан (Украина) – 2:01,27

Кэти Винсент (Канада) – 2:02,5

Мария Корбера (Испания) – 2:04,73

Через час после победы в одиночке Лузан смогла завоевать еще одно "золото" на мундиале 2025 года по гребле на байдарках и каноэ. Людмила вместе с Ириной Федорив также выиграла заплыв на 200 метров.

Добавим, что на старте соревнований в Милане Людмила Лузан в двойке с Ириной Федорив завоевала золотую медаль на дистанции – 500 метров.

К слову. Для Людмилы Лузан шестую золотую награду в рамках чемпионатов мира. Также это "золото" стало третьим для украинской гребчицы на нынешнем мундиале.

У Людмилы Лузан остается еще один финал. В воскресенье, 24 августа, украинская гребчица выступит в одиночке на дистанции 200 метров.