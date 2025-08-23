Веслувальниця Людмила Лузан принесла ще одну медаль України на мундіалі 2025 року. Наша спортсменка тріумфувала на своїй коронній дистанції, повідомляє 24 канал.

Як Лузан виграла "золото" ЧС-2025?

Людмила Лузан перебуває у відмінній формі. Українська веслувальниця завершила фінальну дистанцію з часом – 2:01,27 хвилини, випередивши канадську спортсменку Кеті Вінсент та іспанку Марію Корберу.

Людмила Лузан (Україна) – 2:01,27

Кеті Вінсент (Канада) – 2:02,5

Марія Корбера (Іспанія) – 2:04,73

За годину після перемоги в одиночці Лузан змогла завоювати ще одне "золото" на мундіалі 2025 року з веслування на байдарках і каное. Людмила разом з Іриною Федорів також виграла заплив на 200 метрів.

Додамо, що на старті змагань у Мілані Людмила Лузан у двійці з Іриною Федорів завоювала золоту медаль на дистанції – 500 метрів.

До слова. Для Людмили Лузан шосту золоту нагороду в межах чемпіонатів світу. Також це "золото" стало третім для української веслувальниці на цьогорічному мундіалі.

У Людмили Лузан залишається ще один фінал. У неділю, 24 серпня, українська веслувальниця виступить в одиночці на дистанції 200 метрів.