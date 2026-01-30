Роман Максимюк в последний раз был в сети 30 января 2025 года. Тогда он сообщил жене, что находится на позициях на Покровском направлении и может долго не иметь связи, информирует "Чемпион".

Что известно о местонахождении Романа Максимюка?

С тех пор контакта с ним нет, а уже прошло около 10 месяцев. Семья не получила никаких подтвержденных сведений о пребывании Романа.

Подразделение, в котором он служил, попал в окружение, из-за чего связь с Максимюком была затруднена или вообще отсутствует.

Впоследствии его официально внесли в категорию военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Семья и поиски

Жена Романа Максимюка Вера обратилась в военное подразделение для поиска информации о муже.

Его дочь, которой вскоре исполнится 18 лет, сдала образцы ДНК для возможной идентификации в случае дальнейших находок.

Семья надеется, что Максимюк может быть жив и находиться в плену или в другой ситуации, где недоступна связь.

Чем известен Роман Максимюк?