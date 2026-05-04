Журналист Игорь Бурбас высказался относительно вероятного назначения Андреа Мальдеры на должность тренера сборной. Он добавил, что Ребров отдавал предпочтение Игорю Йовичевичу.

Смотрите также Кто станет тренером сборной Украины по футболу: все слухи и кандидаты

Что сказал Бурбас о назначении нового тренера сборной?

Компромиссным кандидатом на тренерскую должность оказался Андреа Мальдера. По словам Бурбаса, изначально Ребров предпочитал Йовичевича, но эта кандидатура не получила поддержки других членов руководства.

Александр Шевченко хотел Мирона Маркевича, Андрей Шевченко вроде не был против, но Ребров настаивал на Йовичевиче,

– отметил Бурбас.

В то же время, Андреа Мальдера рассматривался и как ассистент.

Мне говорили, что Андрей Шевченко видел в Мальдере больше способностей именно для роли ассистента. Они уже вместе работали, и Мальдера, при всем уважении, очень классный специалист – как ассистент, как аналитик,

– добавил он.

Возглавит ли Маркевич сборную?

Пока УАФ не объявила имя преемника Реброва, в СМИ активно обсуждают возможных кандидатов на свободную должность. Одним из самых обсуждаемых вариантов является Мирон Маркевич, экс-тренер Карпат, Металлиста и Днепра. Однако сам Маркевич опроверг слухи о каких-либо предложениях от УАФ.

Со мной ни Андрей Шевченко, ни кто-то из руководства УАФ не связывался. Я беру информацию из прессы, и мне нечего комментировать. Я считаю, что эту эпопею нужно быстрее заканчивать. Иногда доходит до смешного,

– сказал Маркевич.

Кто вероятнее всего станет тренером сборной?

Пока же главным фаворитом на пост тренера сборной Украины стал Андреа Мальдера.

Интересно! Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном комментарии для 24 Канала отметил, что Андреа Мадейра – это тренер, который способен поднять уровень украинской сборной. Единственным недостатком является то, что он всегда работал помощником, а это несколько иная роль.

Известный журналист Виктор Вацко сообщил, что итальянский тренер, который работал в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы, может стать первым иностранцем во главе украинской национальной команды.