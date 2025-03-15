Тревожную новость о пропаже Романа Максимюка в Facebook сообщил бывший вратарь Динамо Святослав Сирота. Экс-игрок сборной Украины, вероятно, попал в окружение, и в настоящее время его судьба неизвестна, пишет 24 Канал.

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На фронте пропал Роман Максимюк

По информации издания Чемпион, последний раз Роман Максимюк был в сети 29-30 января. Он предупредил жену, что отправляется на позиции, где не будет связи. С тех пор он больше не общался ни с родными, ни с друзьями.

В понедельник, 10 марта, жена Максимюка обратилась в его подразделение. Там заверили, что он продолжает выполнять воинский долг. Однако его группа попала в окружение, и поэтому связи с ним нет.

Позже Максимюка внесли в категорию бойцов, пропавших при особых обстоятельствах. Тем временем жену экс-игрока сборной Украины вызвали в ТЦК, чтобы она написала заявление о пропаже человека. Параллельно его дочь Даша сдала образцы ДНК.

На данный момент подразделение Максимюка пытается выйти из окружения.

Что известно о Максимюке