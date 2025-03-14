В среду, 12 марта, в Черновцах попрощались с Юрием Турлаем. Военнослужащему было 40 лет, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Буковина.

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Что известно Юрию о Турлае

Известие о его гибели поступило 8 марта 2025 года.

Андрей Турлай добровольно вступил в 107-ю Черновицкую бригаду территориальной обороны, а позже боролся в составе 103-й бригады.

Он выполнял боевую задачу на территории Сумщины.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Юрия Турлая. Вечная память защитнику Украины!