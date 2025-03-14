У середу, 12 березня, у Чернівцях попрощалися з Юрієм Турлаєм. Військовослужбовцю було 40 років, пише 24 канал з посиланням на ФК Буковина.

Читайте також Приїхав за тисячі кілометрів вбивати українців: воїни ЗСУ ліквідували російського тренера

Що відомо Юрія про Турлая

Звістка про його загибель надійшла 8 березня 2025 року.

Андрій Турлай добровільно вступив до 107-ї Чернівецької бригади територіальної оборони, а пізніше боровся у складі 103-ї бригади.

Він виконував бойове завдання на території Сумщини.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Турлая. Вічна пам'ять захиснику України!