Ба більше, деякі атлети навіть беруть участь у бойових діях. Одним із таких став російський боєць ММА В’ячеслав Дацик, повідомляє РИА Новости.

Як Дацик відреагував на смерть сина?

Росіянин добровільно пішов до російської армії та затягнув туди ще й 21-річного сина Ярослава. Проте хлопцю не пощастило вижити на Запорізькому напрямку.

Ярослав підписав безстроковий контракт у лютому 2024 року і був нещодавно ліквідований воїнами ЗСУ за допомогою FPV-дрона. Тепер же стала відома реакція самого В'ячеслава на смерть сина.

В інтерв'ю російським пропагандистам Дацик заявив, що продовжить службу в російській армії. Він має намір воювати "до кінця, а саме до перемоги".

Зазначимо, що В'ячеслав був відомим у боях ММА під прізвиськом "Рудий Тарзан". У змішаних єдиноборствах він здобув сім перемог і зазнав восьми поразок. Також росіянин спробував себе в боксі, де виграв вісім з 11-ти поєдинків.

Що відомо про скандали із Дациком?