Ба більше, деякі атлети навіть беруть участь у бойових діях. Одним із таких став російський боєць ММА В’ячеслав Дацик, повідомляє РИА Новости.
Як Дацик відреагував на смерть сина?
Росіянин добровільно пішов до російської армії та затягнув туди ще й 21-річного сина Ярослава. Проте хлопцю не пощастило вижити на Запорізькому напрямку.
Ярослав підписав безстроковий контракт у лютому 2024 року і був нещодавно ліквідований воїнами ЗСУ за допомогою FPV-дрона. Тепер же стала відома реакція самого В'ячеслава на смерть сина.
В інтерв'ю російським пропагандистам Дацик заявив, що продовжить службу в російській армії. Він має намір воювати "до кінця, а саме до перемоги".
Зазначимо, що В'ячеслав був відомим у боях ММА під прізвиськом "Рудий Тарзан". У змішаних єдиноборствах він здобув сім перемог і зазнав восьми поразок. Також росіянин спробував себе в боксі, де виграв вісім з 11-ти поєдинків.
Що відомо про скандали із Дациком?
- При цьому спортсмен кілька разів потрапляв у кримінальні історії в Росії. До прикладу, у 2007 році Дацик був звинувачений у нападі на салон мобільного зв’язку.
- Після цього суд відправив його до психіатричної лікарні. Пізніше В'ячесла втік до Норвегії, але його екстрадували назад до Росії та засудили до п’яти років колонії.
- На свободу він вийшов тільки у 2020-му. З початком повномасштабної війни в Україні вирішив долучитися до армії окупантів.
- На свободу він вийшов тільки у 2020-му. З початком повномасштабної війни в Україні вирішив долучитися до армії окупантів.