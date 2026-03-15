Втеча Лаврухіна відбулася під час сезону зимових свят, а дізналися про це у Федерації гімнастики лише зараз. Про зраду з боку відомого наставника розповіла президентка організації Стелла Захарова в коментарі "Чемпіону".

Як старший тренер збірної втік з України?

За словами Захарової, 62-річний Лаврухін раптово перестав виходити на зв'язок, ігнорував будь-які повідомлення та спроби сконтактувати, а потім виявилося, що він вже у Білорусі.

Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку, і я засуджую це. Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок. Це його рішення, він нас не інформував, просто пропав,

– поскаржилася президентка федерації.

Оскільки Лаврухіну вже більше 60 років, перепон для його виїзду за кордон не було, закон це дозволяє. Захарова підкреслює, що усе відбувалося "у режимі інкогніто", і закликає не звинувачувати федерацію чи міністерство молоді чи спорту, адже про перетин кордону тренером-зрадником ніхто не міг знати.

При цьому Захарова визнала, що в Україні наставники отримують мізерно малі зарплати, що й спонукає їх шукати долі деінде.

В нас не створені умови, в яких було б комфортно працювати тренерам, з гідною зарплатою. А якщо є тренер, який хоче приносити результати, але сидить на зарплаті у 20 тисяч, то вибачте. Коли йому запропонували 5 тисяч євро, то ким він має бути? Ми зіштовхуємося зараз із проблемою, що скоро буде нікому працювати,

– нарікає Захарова.

Якщо у випадку зі зміною спортсменом громадянства федерація має вплив і може скористатися правом на рік заборонити йому виступи за нову країну, то з тренерами такої можливості немає.

Чим відомий В'ячеслав Лаврухін?