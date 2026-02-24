Видатна у минулому спортсменка почала розповідати про те, що такі нагороди нібито завжди дають справді за заслуги, а критикувати Бубку, який усі чотири роки повномасштабної війни мовчить про російську агресію, неправильно, пише Sport Express.

Що Захарова сказала про Гераскевича і Бубку?

Захарова відреагувала на дискусію, розпочату в мережі скелетоністом Владиславом Гераскевичем, щодо того, що Сергій Бубка, попри відсутність чіткої проукраїнської громадянської позиції, продовжує бути власником звання Героя України.

Рішення про присвоєння чи позбавлення звання Героя України не повинно прийматися однією людиною. Його має ухвалювати народ або Президент у рамках закону. Це почесне звання дається за заслуги людини, і було б несправедливо його забирати. Якщо Гераскевич висловився так, це його право,

– заявила колишня гімнастка.

При цьому Стелла Захарова відмовилася критикувати Сергія Бубку через те, що колишній президент МОК ігнорує інтереси України і ніяк не говорить про війну на міжнародному рівні.

Я не можу відповідати за Бубку і пояснювати, чому він не висловлюється щодо війни. Це неправильно. Якщо приймати рішення щодо Бубки, воно має бути однаковим для всіх. У нас є чимало спортсменів, які проживають в інших країнах і при цьому отримують державні виплати,

– сказала Захарова.

Чи може Бубка бути позбавлений звання Героя України?