На тлі скандалу щодо дискваліфікації Владислава Гераскевич з Олімпіади-2026 питання покарання Бубки за його бездіяльність стало особливо гострим. У Threads його порушив адвокат українського скелетоніста Євген Пронін.

Що сказав адвокат Гераскевича про Бубку?

Пронін перелічив усі підстави для того, щоб експрезидент НОК більше не був у когорті людей, відзначених за особливі заслуги перед Українською державою, яку Бубка зрадив.

Колишній легкоатлет є співзасновником російських компаній, які постачають паливо окупантам (розслідування Bihus.info), членом проросійської напівмертвої Партії Регіонів, рідним братом колаборанта, який організовував "день прапора" в терористичній "ДНР". Юрист також назвав Бубку "мовчазним адептом Росії в МОК".

Те, що така людина досі носить високе звання Героя України, це баг системи державних нагород та історична помилка, яку настав час виправити,

– підсумував Пронін.

Чи можна позбавити Бубку звання Героя України?

Згідно із Законом України "Про державні нагороди України", позбавлення звання можливе за умови обвинувального вироку суду за вчинення тяжкого або дуже тяжкого злочину, а також за рішенням Ради національної безпеки та оборони про запровадження проти власника звання санкцій.

Наразі проти Бубки не порушено кримінальних справ, а РНБО не вносила його до санкційних списків, тож звання за ним зберігається.

