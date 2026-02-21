На фоне скандала по дисквалификации Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026 вопрос наказания Бубки за его бездействие стал особенно острым. У Threads его поднял адвокат украинского скелетониста Евгений Пронин.

Что сказал адвокат Гераскевича о Бубке?

Пронин перечислил все основания для того, чтобы экс-президент НОК больше не был в когорте людей, отмеченных за особые заслуги перед Украинским государством, которую Бубка предал.

Бывший легкоатлет является соучредителем российских компаний, которые поставляют топливо оккупантам (расследование Bihus.info), членом пророссийской полумертвой Партии Регионов, родным братом коллаборанта, который организовывал "день флага" в террористической "ДНР". Юрист также назвал Бубку "молчаливым адептом России в МОК".

То, что такой человек до сих пор носит высокое звание Героя Украины, это баг системы государственных наград и историческая ошибка, которую пора исправить,

– подытожил Пронин.

Можно ли лишить Бубку звания Героя Украины?

Согласно Закону Украины "О государственных наградах Украины", лишение звания возможно при условии обвинительного приговора суда за совершение тяжкого или очень тяжкого преступления, а также по решению Совета национальной безопасности и обороны о введении против владельца звания санкций.

Сейчас против Бубки не возбуждено уголовных дел, а СНБО не вносил его в санкционные списки, поэтому звание за ним сохраняется.

