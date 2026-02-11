Издание "Трибуна" решило напомнить о событиях июля 2023 года. Тогда между Гераскевичем и Сергеем Бубкой произошел скандал, который привлек внимание спортивного сообщества.
Каковы причины такого отношения к Гераскевичу?
Скелетонист не пользовался популярностью в так называемой олимпийской тусовке украинского спорта. Именно он ранее инициировал исключение Бубки из состава Национального олимпийского комитета после расследования "Бигус.инфо".
Бубка – легендарный прыгун в высоту, многолетний глава НОК Украины и нынешний член Международного олимпийского комитета. И сейчас в деле со шлемом Гераскевича Сергей Бубка не дает никаких комментариев и остается в стороне.
В 2023 году "Трибуне" удалось получить запись заседания комиссии атлетов НОК, на котором Гераскевич требовал наказания Бубки. Запись содержит ряд интересных и неоднозначных моментов.
Что известно о ситуации Гераскевича и Бубки?
В июле 2023 года на заседании Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета Украины обсуждали возможное лишение Бубки членства из-за его бизнес-связей с оккупированными территориями.
Инициатором рассмотрения был украинский скелетонист Гераскевич, который считает, что такая деятельность дискредитирует украинский спорт и противоречит позиции страны во время войны.
Предложение Гераскевича вызвало жесткую критику со стороны других членов комиссии: некоторые защищали Бубку, обвиняли журналистов в заказном материале и призывали не "лезть не в свои дела". В результате комиссия не поддержала инициативу Гераскевича – только он проголосовал "за", остальные воздержались или проголосовали против.
Какие детали ситуации со шлемом Гераскевича на Олимпиаде-2026?
На Олимпиаде-2026 украинский скелетонист Гераскевич во время тренировок надел специальный шлем памяти, на котором были изображены портреты погибших украинских спортсменов и тренеров в войне с Россией.
МОК запретил использовать этот шлем во время официальных соревнований, ссылаясь на пункт 50 Олимпийской хартии, который запрещает политические символы и демонстрации на спортивных площадках.
В ответ МОК предложил компромисс: вместо шлема спортсмен может носить черную повязку как знак памяти, чтобы не нарушать правила.
Гераскевич и Национальный олимпийский комитет Украины подчеркивают, что это не политика, а почтение памяти погибших, и отстаивают право на шлем как символ человечности и солидарности в олимпийском сообществе.