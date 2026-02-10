Одним из лидеров нашей сборной является скелетонист Владислав Гераскевич. Спортсмен не только достойно представляет Родину, но и открыто говорит о реалиях войны в Украине.

Как МОК пошел навстречу Гераскевичу?

Скелетонист выступил на тренировках Олимпиады в шлеме, где изображены погибшие на войне спортсмены. Однако МОК запретил Гераскевичу использовать его на соревнованиях.

Комитет считает эту акцию политизированной. Зато представитель организации Марк Адамс рассказал, что украинцу пошли навстречу в другом вопросе, сообщает ютуб-канал МОК.

Адамс заявил, что Владиславу разрешено надеть черную ленту на выступление в память о спортсменах, которых Россия убила на войне. Он представил этот жест как "шаг навстречу" украинцу и "исключение из руководящих принципов МОК".

Также представитель организации заверил, что украинцу не будут мешать высказываться на пресс-конференции и в микст-зоне. Отметим, что Гераскевич будет соревноваться в мужском турнире по скелетону 12 – 13 февраля.

