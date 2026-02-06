Участие в отражении нападения хакеров приняли не только специалисты спецслужб страны-хозяйки Олимпиады, но и сотрудники организационного комитета соревнований, пишет Financial Times.

Как россияне атаковали Олимпийские игры?

Российские хакеры выбрали своей целью веб-ресурсы Олимпиады, а также цифровые системы отелей, которые должны размещать гостей в Кортине-д'Ампеццо, где расположены большинство олимпийских объектов. Использовался метод DDoS-атаки, которая должна была перегрузить серверы и сделать сайты недоступными для посетителей.

Кибернападение было обезврежено усилиями команды из 40 сотрудников Национального агентства кибербезопасности вместе с коллегами из других ведомств. Итальянцы заявили, что ожидали подобных действий от России, поэтому еще с 2021 года постоянно усиливали свою защиту от злоумышленников в интернете. Особенно активно этот процесс происходил после полномасштабного вторжения России в Украину, ведь Италия является одним из государств, которые помогают нашей стране отражать агрессию.

Сколько россиян будет на Олимпиаде-2026?