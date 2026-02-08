К сожалению, Игры не обходятся и без россиян. Несмотря на бан российского олимпийского комитета представителей этой страны все равно допускают к Олимпиаде.
Может ли Украина получить миллиарды?
Выступать они могут только в нейтральном статусе в случае подтверждения своей неподдержки войны в Украине. Именно таким образом 13 россиян смогли получить олимпийские лицензии.
Двукратный чемпион НХЛ Доминик Гашек выразил возмущение из-за допуска спортсменов из России к Олимпийским играм. Более того, хоккеист считает, что Украина должна осудить Международный олимпийский комитет.
13 российских спортсменов! Из-за этой Олимпиады в российской империалистической войне будет убито и искалечено много людей. Я только повторю, что полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украине следует судиться с ними и требовать миллиарды евро компенсации. Жизнь важнее Игр,
– написал Гашек у себя соцсети X.
Доминик Гашек призвал Украину взыскать деньги за участие россиян в Олимпиаде / фото из соцсети Х Гашека
Отметим, что любители России присутствуют не только в качестве нейтральных атлетов. Было установлено, что почти 75% сборной Грузии на Олимпиаде-2026 состоит из спортсменов с российским прошлым.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и прилегающих регионах Италии. Украина отправила на соревнования 46 спортсменов, которые будут участвовать в 11-ти видах спорта.
Какие санкции против России в спорте?
- Россия была отстранена от большинства международных турниров в 2022 году. Причиной стало начало полномасштабной войны в Украине.
- В командных видах спорта действует абсолютная дисквалификации россиян. А вот индивидуальные атлеты из страны-террористки могут участвовать в спортивных турнирах под нейтральным флагом.
- Именно благодаря этому правилу россияне и присутствуют на зимней Олимпиаде-2026. Спортсмены из этих стран смогут принять участие в соревнованиях, если докажут неподдержку войны в Украине и непринадлежность к военным структурам.
- Спортсмены должны выступать без флага и гимна своих стран. Известно, что на зимнюю Олимпиаду-2026 приехали 20 "нейтральных" спортсменов (13 россиян и 7 белорусов).
- К слову, МОК официально запретил использование российского флага и символики на Олимпиаде-2026, сообщает Sveriges Radio. Но это не помешало флагу России появиться на хоккейном матче сборной США.