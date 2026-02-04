Клубы и сборные страны-агрессора не допущены к международным соревнованиям. Однако чем дальше, тем больше раздается слухов о возможном снятии дисквалификации с россиян.

Что Гашек сказал об Инфантино?

На днях президент ФИФА Джанни Инфантино публично заявил, что Россия должна быть допущена к международным турнирам. По его мнению, санкции не дают результата, а футбол мог бы объединить людей.

Такое скандальное заявление от швейцарца вызвало возмущение не только в Украине, а и среди представителей цивилизованного мира. Легендарный хоккеист Доминик Гашек у себя в соцсети X раскритиковал Инфантино за подобные слова.

Президент ФИФА или очень глуп, или поддерживает Россию в ее империалистических целях. Позволяя российским спортсменам, которые официально не осудили империалистическую войну России, соревноваться с другими, он фактически делает огромную рекламу действиям России,

– написал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Снимут ли бан с России в футболе?

Ранее с жесткой критикой президента ФИФА выступил министр обороны Украины Андрей Сибига. К счастью, пока вопрос возвращения России на официальном уровне не поднимается.

После скандального заявления Инфантино The Times сообщило, что Совет ФИФА не планирует голосовать за снятие дисквалификации со страны-агрессора. Причиной является протест со стороны европейских сборных, которые отказываются играть с Россией.

Россия в футболе: какие санкции ввели?