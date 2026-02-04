Из-за войны в Украине российский футбол оказался под серьезными санкциями. Клубы отстранили от участия в еврокубках, а сборная России проводит только товарищеские матчи.

Что сказал Вацко об Инфантино?

Однако в последнее время ходят слухи о возможном возвращении россиян к футбольным соревнованиям. Эту информацию также подтвердил и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарец высказался за снятие дисквалификации с России, ведь она якобы не помогла остановить войну. По его мнению, российские игроки должны ездить в Европу на матчи.

Также Джанни считает, что футбол сблизит людей. Такие позорные заявления со стороны Инфантино прокомментировал известный журналист Виктор Вацко у себя на ютуб-канале.

Меня просто трясет от этого цинизма. Не хватает ни слов, ни нервов, ни эмоций. Да ** твою мать, приезжай на три дня в Киев. Я оплачу тебе чартер и квартиру сниму на Позняках, где-то неподалеку от ТЭЦ-5. Приезжай, поспи тут ночку, когда в квартире +5. Еду себе приготовь без света. Сбегай три раза с 20-го этажа и на 20-й без лифта. Один из самых красивых городов Европы. Финал Евро принимал, финал Лиги чемпионов,

– высказался Вацко.

Кроме того, журналист выступил с абсурдной идеей по мотивам спича Инфантино. Виктор в шутку предложил сборным Украины и России сыграть матч в Киеве и посмотреть на "взаимопонимание".

Он говорит, что люди могут объясниться вокруг страсти к футболу. Так давай матч Украина – Россия на НСК "Олимпийский"! Пусть приезжает Валерка Карпин со своими "лаптеногими" покорителями Гренады, Замбии и Брунея. Военным, которые были на передовой, вход бесплатный. Да вы все популиста там ох*еете от того, как футбол может "объединить"! Выворачивает от этого "честного" и "непродажного" энтузиаста-миротворца,

– заявил Виктор.

Отметим, что Совет ФИФА пока не планирует рассматривать вариант со снятием бана для России. Причиной является отказ многих европейских сборных играть против страны-террористки.

