Ожидаемо, что такая позиция Шевченко вызывает возмущение у россиян. Очередным абсурдным заявлением отметился четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vseprosport.

Что сказал Тихонов об Украине?

Причиной для громких заявлений экс-биатлониста стал призыв Шевченко к отстранению россиян и представителей стран, которые поддерживают террористов. от Олимпийских игр. Об этом глава УАФ заявил во время интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

Тихонов же выдал порцию диких российских нарративов. Он начал уверять, что Украина является искусственно созданной страной, а Шевченко стал нацистом.

Он настоящий болван, который не знает истории. Кто такая Украина вообще? Это искусственно созданная страна россиянами. Я за то, чтобы все эти националисты исчезли. Это Хрущев выпустил их всех и амнистировал. Надо было Сталину их всех расстрелять. Сегодня бы жили спокойно. Этот Шевченко является дураком. Я прямо это говорю. Это подчеркивает его нацистский характер. Надо быстрее дойти до Киева и закончить все вопросы,

– рассказывает Тихонов.

Отметим, что Александр публично поддерживает войну в Украине и является сторонником политики Владимира Путина. Ранее Тихонов устроил истерику из-за атак Украины на российские аэродромы.

Какие санкции против россиян в спорте?