Церемония награждения состоялась во время чемпионата Украины по биатлону в Буковеле. Медали лично вручил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин, информирует "Суспільне Спорт".

Смотрите также Скандал на награждении: соперники демонстративно покинули пьедестал во время вручения медали

Как Украина получила медали?

Украинская мужская сборная по биатлону получила серебряные медали чемпионата мира-2011 в эстафете после аннулирования результатов российской команды. Сначала украинцы финишировали третьими, однако после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова сборная Украины поднялась на вторую позицию.

Спортивный арбитражный суд признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, а впоследствии его результаты за 2010–2014 годы официально отменили. Это автоматически привело к перераспределению медалей чемпионата мира.

Часть наград вручили раньше

Ранее серебряную медаль уже получил один из участников той эстафеты Сергей Семенов – это произошло во время этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Другие члены команды, Александр Биланенко и Сергей Седнев, смогли получить свои награды только теперь – через много лет после завершения карьеры.

Торжественную церемонию провели в Буковеле на национальном чемпионате Украины. По словам президента IBU Олле Далина, одной из главных задач его визита было вручить все положенные медали украинским спортсменам, чтобы окончательно восстановить справедливость в деле допингового скандала.

Скандал из-за россиян-допингистов