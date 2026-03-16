Необычный инцидент произошел на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта. Скандал разгорелся прямо во время церемонии награждения после финала забега на 5000 метров, пишет timesofindia.

Смотрите также Хочет осудить сборную Украины: Мудрик подал иск против УАФ из-за своего допинг-скандала

Что произошло во время награждения?

Американский бегун Сет Клевенджер выиграл золотую медаль в забеге на 5000 метров на чемпионате и установил новый рекорд турнира со временем 13:35,55.

Впрочем, церемония награждения быстро превратилась в скандал. Двое призеров, Айдан Маттай и Тео Уделсон Ни, демонстративно сошли с пьедестала именно в тот момент, когда Клевенджер получал медаль.

Такой шаг спортсмены сделали в знак протеста против соперника.

Причина – старые подозрения в допинге

Демарш связан с давними подозрениями относительно использования запрещенных препаратов в карьере Клевенджера. Речь идет о возможном применении пептидов во время его выступлений за Университет штата Айова.

Хотя официальных санкций против спортсмена не было, тема допинга снова оказалась в центре внимания после протеста на пьедестале.