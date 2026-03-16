Незвичний інцидент стався на чемпіонаті Національної асоціації студентського спорту. Скандал розгорівся прямо під час церемонії нагородження після фіналу забігу на 5000 метрів, пише timesofindia.
Що відбулося під час нагородження?
Американський бігун Сет Клевенджер виграв золоту медаль у забігу на 5000 метрів на чемпіонаті та встановив новий рекорд турніру з часом 13:35,55.
Втім, церемонія нагородження швидко перетворилася на скандал. Двоє призерів, Айдан Маттай та Тео Уделсон Ні, демонстративно зійшли з п’єдесталу саме в той момент, коли Клевенджер отримував медаль.
Такий крок спортсмени зробили у знак протесту проти суперника.
Причина – старі підозри у допінгу
Демарш пов'язаний із давніми підозрами щодо використання заборонених препаратів у кар'єрі Клевенджера. Йдеться про можливе застосування пептидів під час його виступів за Університет штату Айова.
Хоча офіційних санкцій проти спортсмена не було, тема допінгу знову опинилася в центрі уваги після протесту на п'єдесталі.