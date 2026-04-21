Черговий обстріл вкотре вдарив не лише по інфраструктурі, а й по українському спорту. Під вогнем опинився манеж у Сумах, який відігравав важливу роль у підготовці легкоатлетів, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку?

У ніч на 21 квітня російські війська атакували Сумський державний університет. Внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджень зазнав легкоатлетичний манеж СумДУ.

У будівлі вибиті вікна та частково зруйновано конструкції. До початку повномасштабного вторгнення арена регулярно приймала змагання чемпіонатів України у приміщенні.

Зірвані змагання та наслідки

Пошкоджений манеж був фактично єдиною спеціалізованою базою легкої атлетики в області, тому його руйнування стало серйозним ударом по підготовці спортсменів.

На російську атаку відреагувала українська легкоатлетка Ольга Ляхова.

Сьогодні росіяни розбили один із найкращих легкоатлетичних манежів в Україні. Для мене це не просто будівля. Це 15 років мого життя. Це історія української легкої атлетики. Це манеж із пологими віражами, яких більше ніде не було – тут ти біг швидше, ніж будь-де. Щороку я чекала лютого, щоб виступити тут на чемпіонаті України. Тут тренувалися діти. Тут росли майбутні чемпіони. Тепер – стіни, вибиті вікна і тиша,

– написала легкоатлетка на своїй сторінці в інстаграмі.

У манежі проводили чемпіонати України з легкої атлетики у приміщенні, Євро з хокею з м'ячем, а також баскетбольні матчі.