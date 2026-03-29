Церемонія нагородження відбулася під час чемпіонату України з біатлону в Буковелі. Медалі особисто вручив президент Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін, інформує "Суспільне Спорт".

Як Україна отримала медалі?

Українська чоловіча збірна з біатлону отримала срібні медалі чемпіонату світу-2011 в естафеті після анулювання результатів російської команди. Спочатку українці фінішували третіми, однак після дискваліфікації росіянина Євгєнія Устюгова збірна України піднялася на другу позицію.

Спортивний арбітражний суд визнав Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил, а згодом його результати за 2010–2014 роки офіційно скасували. Це автоматично призвело до перерозподілу медалей чемпіонату світу.

Частину нагород вручили раніше

Раніше срібну медаль уже отримав один із учасників тієї естафети Сергій Семенов – це сталося під час етапу Кубка світу в австрійському Хохфільцені. Інші члени команди, Олександр Біланенко та Сергій Сєднєв, змогли отримати свої нагороди лише тепер – через багато років після завершення кар’єри.

Урочисту церемонію провели в Буковелі на національному чемпіонаті України. За словами президента IBU Олле Даліна, одним із головних завдань його візиту було вручити всі належні медалі українським спортсменам, щоб остаточно відновити справедливість у справі допінгового скандалу.

Скандал через росіян-допінгістів