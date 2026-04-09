Біатлоністка, яка на Олімпійських іграх виборола три золоті та одну бронзову медаль, має фах столяра. Після завершення спортивної кар'єри вона планує присвятити себе саме цій професії, повідомляє Ski-nordique.net.
Що відомо про рішення Сімон змінити професію?
Вона сказала, що після закінчення школи не хотіла вступати на навчання за звичкою, як усі, тому отримала диплом столяра.
Сімон поділилася, що завжди любила працювати з деревом та різьбити його.
Я сказала собі: чому б не почати вчитися професії, яка мені сподобається? І так і сталося,
– зазначила вона.
За її словами, нове заняття може стати можливістю для перепрофілювання в майбутньому. Вона планує виготовляти меблі з елементами декору, при цьому підкреслила, що це не художні елементи, а більше стосується столярної справи.
Чим відома Сімон, окрім біатлону?
- Французьку біатлоністку Жулью Сімон визнали винною у шахрайстві.
- У серпні 2022 року під час тренувального збору в Норвегії вона викрала дві банківські картки – у колеги Жюстін Бреза-Буше та у працівника збірної. Через це її тимчасово відсторонили від тренувань, проте пізніше вона повернулася до команди перед початком нового сезону.
- У жовтні 2023 року поліція затримала Сімон в Альбервіллі, але після кількох годин відпустила.
Скандал може призвести до позбавлення її ордена Почесного легіону, який традиційно отримують олімпійські чемпіони, адже будь-які порушення закону чи честі є підставою для дисциплінарних заходів, про це повідомляло Sports.fr.
Через це Сімон не була прапороносцем на церемонії закриття Ігор-2026, хоча Міністерство спорту Франції виплатило їй 280 тисяч євро за участь у виступах.