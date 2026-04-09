Біатлоністка, яка на Олімпійських іграх виборола три золоті та одну бронзову медаль, має фах столяра. Після завершення спортивної кар'єри вона планує присвятити себе саме цій професії, повідомляє Ski-nordique.net.

Що відомо про рішення Сімон змінити професію?

Вона сказала, що після закінчення школи не хотіла вступати на навчання за звичкою, як усі, тому отримала диплом столяра.

Сімон поділилася, що завжди любила працювати з деревом та різьбити його.

Я сказала собі: чому б не почати вчитися професії, яка мені сподобається? І так і сталося,

– зазначила вона.

За її словами, нове заняття може стати можливістю для перепрофілювання в майбутньому. Вона планує виготовляти меблі з елементами декору, при цьому підкреслила, що це не художні елементи, а більше стосується столярної справи.

Чим відома Сімон, окрім біатлону?