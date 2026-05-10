Стремсгейм, який неодноразово демонстрував підтримку Україні, зокрема публікував слова "Слава Україні", опинився поза головною збірною Норвегії. Таке рішення федерації стало однією з найбільш обговорюваних тем у біатлонному середовищі, пише "Obozrevatel".

Чому відсіяли біатлоніста?

Ендре Стремсгейм був одним із найяскравіших представників норвезького біатлону останніх років. На його рахунку два титули чемпіона світу, а також статус одного з найстабільніших спортсменів команди.

Втім, тренерський штаб ухвалив несподіване рішення не включати його до основної національної команди. У Норвегії пояснили це жорсткою конкуренцією та курсом на оновлення складу, хоча вболівальники сприйняли новину як справжню сенсацію.

За інформацією kommunikasjon, Стремсгейм не потрапив ні до основної групи, ні до складу резерву.

Підтримка України зробила його особливим для фанів

Стремсгейм здобув повагу не лише завдяки результатам на трасі, а й через свою відкриту позицію щодо України. Його слова підтримки під час повномасштабної війни викликали схвалення серед українських уболівальників.

Сам біатлоніст розкритикував рішення федерації. У коментарі NRK він назвав те, що відбувається, "хаотичною зміною парадигми" і заявив, що критерії відбору стали непередбачуваними.

Спортивний директор збірної Ларс Меланд пояснив рішення результатами останніх двох сезонів. У федерації зазначили, що невдалий сезон-2025/26, хвороби і втрата форми вплинули на підсумковий вибір.

При цьому Стремсгейм зберіг пряму квоту на участь у чемпіонаті світу-2027 в Отепя як чинний чемпіон світу в мас-старті. Готуватися до турніру він буде поза структурою національної команди.